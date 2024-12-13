Выдавили всех остальных: сколько машин завозит к нам Китай?

Импорт китайских легковых авто в РФ составляет 78,6% от всего автоимпорта

На проходящем в Москве Китайско-российском форуме автопрома под названием «Управляй будущим» озвучены доли разных стран в импорте автомобилей на территорию Российской Федерации. Если говорить о новых машинах, то тут безоговорочная гегемония Китая: на данный момент 78,6% всех поставляющихся к нам авто попадают в РФ из Поднебесной.

На местах со второго по четвертое в «импортном» рейтинге новых легковушек расположились Киргизия (7,7%), Белоруссия (6,4%) и Казахстан (4.2%). А все остальные страны рейтинга: Япония, Корея, Германия, Грузия и прочие – имеют долю 0,5% или менее.

С ввозимыми авто с пробегом ситуация другая. Первое место тут надежно удерживает Япония: 46,8% попадающих к нам извне подержанных машин – «японки». На втором месте Белоруссия (19,3%), на третьем – Корея (15%), а вот Китай с результатом всего 5,8% лишь на четвертой позиции.

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Источник: Автопоток