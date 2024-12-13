Россияне осваивают внутренний туризм: турпотоки в некоторые регионы выросли на 57%

Кабмин: количество турпоездок по России выросло на 11% и достигло более 70 млн

Показатели развития внутреннего туризма демонстрируют уверенный рост, причем хорошая динамика отмечалась даже в межсезонье. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что рост внутреннего туризма является важным показателем развития экономики России и повышения качества жизни граждан.

«За январь – октябрь текущего года число турпоездок по стране достигло 72,8 млн. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными направлениями за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад. Такая динамика способствует достижению поставленной Президентом России цели – обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5%, числа турпоездок – до 140 млн», – привел статистику со ссылкой на данные Росстата Чернышенко.

Самый большой рост количества турпоездок зафиксирован в Республике Тыва – 74,8%, Чечне – 57,2%, Рязанской области – 42,3%, Смоленской области – 33,0%, Чувашии – 34,1%, а также в Ульяновской области – 30,3%.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, в настоящее время наблюдается устойчивый тренд на расширение географии поездок. И этому способствуют развитие инфраструктуры, расширение номерного фонда и точек притяжения, а также создание более качественного и разнообразного турпродукта. Крупные курорты интегрируются под круглогодичную форму работы и приема гостей.

«Интерес к России растет и у иностранных путешественников. Гости едут не только в традиционно популярные Москву и Санкт-Петербург, но и в Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан, на Дальний Восток и Камчатку», – констатирует глава ведомства.

Сибирский федеральный округ (СФО) стал лидером среди субъектов РФ по приросту, интерес к этому региону у путешественников вырос на 15,8%. А самым быстрорастущим регионом округа стала Республика Тыва, затем в рейтинге идут Омская и Томская области (27,6% и 26,3% соответственно).

К Южному федеральному округу интерес у путешественников вырос на 14,6%. Хорошую динамику показали Краснодарский край – 14,9% и Волгоградская область – 11,4%. В СЗФО прирост турпоездок составил 12,1%, а самыми быстрорастущими субъектами стали Петербург – 21,9%, Мурманская область – 18,0 % и Республика Коми – 7,9%.

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Источник: government.ru