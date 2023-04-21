Новый трейлер «Форсажа 10» – самая динамичная реклама фильма

В ролике показан вернувшийся звездный состав, крутые тачки и мощные взрывы.

Ожидается, что новый «Форсаж» выйдет в прокат примерно в середине мая. Новый трейлер к фильму хорошо объясняет суть сюжета и демонстрирует невероятные трюки и спецэффекты.

Режиссером десятой части франшизы стал Луи Летерье, а бывший режиссер Джастин Лин входит в число продюсеров вместе с Нилом Х. Морицем, Вином Дизелем, Джеффом Киршенбаумом и Самантой Винсент.

Во франшизу вернулись некоторые актеры. Например, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Крис «Лудакрис» Бриджес, Натали Эммануэль, Джордан Брюстер, Сун Канг, Джейсон Стэтхэм, Джон Сина и Скотт Иствуд.

Также в «Форсаже 10» много новых актеров – Бри Ларсон, Алан Рихтсон, Даниэла Мельхиор и легендарная Рита Морено в роли матери Дома и Мии.

Что еще стоит упомянуть? Ну, во-первых, огромное количество взрывов, один из которых разносит половину Ватикана. Также в фильме снималось немало винтажных маслкаров, современных европейских и азиатских спортивных машин.

А в чем суть? Короче говоря, Доминика Торетто преследует Джейсон Момоа, играющий Данте, который хочет уничтожить семью Доминика. Почему? Потому что Данте – сын Эрнана Рейеса (плохого парня из пятой части фильма), погибшего от рук Торетто и компании. Данте стал свидетелем этого и провел последние 12 лет разрабатывая план, как заставить Доминика заплатить за убийство.

В трейлере сообщается, что премьера десятого «Форсажа» состоится 19 мая. И еще – вопреки всем слухам, подтвержденным и не подтвержденным, десятый фильм не станет последним. Будет и одиннадцатый.

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Фото, видео: YouTube