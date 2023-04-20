Nissan представил новый Qashqai
На Шанхайском международном автосалоне было официально представлено новое поколение Nissan Qashqai. Внешность кроссовера изменилась до неузнаваемости. Продажи новинки начнутся в августе этого года.
Решетка радиатора кроссовера увеличилась и украшена хромированным декором. Фары соединены с решеткой и повторяют углы расхождения ее линий. Боковые части имеют две линии. Верхняя тонкая линия делает модель визуально длиннее, а нижняя придает машине динамичный вид.
Задняя часть словно стала шире за счет массивного бампера не в цвет кузова и новым фонарям.
Что касается размеров, то длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4440, 1840 и 1627 мм соответственно, а колесная база достигает 2665 мм. То есть, колесная база увеличилась на 19 мм, что обещает просторный салон.
В салоне установлен 12,3-дюймовый экран высокой четкости мультимедийной системы, работающей на 6-ядерном процессоре. Также есть 10,8-дюймовый проекционный дисплей HUD, отображающий информацию на лобовом стекле. Диагональ цифровой панели приборов составляет 12,3 дюйма.
Автомобиль оснащен системой мягкого гибрида 1.3T, мощность которой составляет 158 л.с. Крутящий момент передается на колеса через вариатор.
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Фото: Autohome.com.cn
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.