Nissan представил новый Qashqai

Именно эта китайская версия кроссовера будет поставляться в Россию – по схеме параллельного импорта.

На Шанхайском международном автосалоне было официально представлено новое поколение Nissan Qashqai. Внешность кроссовера изменилась до неузнаваемости. Продажи новинки начнутся в августе этого года.

Решетка радиатора кроссовера увеличилась и украшена хромированным декором. Фары соединены с решеткой и повторяют углы расхождения ее линий. Боковые части имеют две линии. Верхняя тонкая линия делает модель визуально длиннее, а нижняя придает машине динамичный вид.

Задняя часть словно стала шире за счет массивного бампера не в цвет кузова и новым фонарям.

Что касается размеров, то длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4440, 1840 и 1627 мм соответственно, а колесная база достигает 2665 мм. То есть, колесная база увеличилась на 19 мм, что обещает просторный салон.

В салоне установлен 12,3-дюймовый экран высокой четкости мультимедийной системы, работающей на 6-ядерном процессоре. Также есть 10,8-дюймовый проекционный дисплей HUD, отображающий информацию на лобовом стекле. Диагональ цифровой панели приборов составляет 12,3 дюйма.

Автомобиль оснащен системой мягкого гибрида 1.3T, мощность которой составляет 158 л.с. Крутящий момент передается на колеса через вариатор.

Фото: Autohome.com.cn