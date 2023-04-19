Chery показал новый внедорожник с 10 режимами движения

Его ориентировочная стоимость — от 1,8 млн рублей.

На Шанхайском автосалоне была официально представлена новая модель Chery iCAR 03. Автомобиль позиционируется как внедорожник.

Ожидается, что стоить новинка будет от 150 000 до 400 000 юаней, или от 1,78 млн до 4,74 млн рублей. Разброс цен большой, а значит нас ждет разнообразие версий.

Новый автомобиль имеет короткие передний и задний свесы. Дизайн передней части прост и элегантен. Фары и логотип – вертикальные светодиоды в виде буквы «i», а решетка радиатора выполнена в виде множества вертикальных реек, что выглядит необычно.

Дизайн задней части тоже оригинален. Задние фонари имеют форму буквы «i», задняя дверь открывается вбок, а вместо запаски у машины небольшой аккуратный квадратный «рюкзак».

Длина, ширина и высота нового автомобиля не превысят 4200, 1830 и 1700мм, но колесная база будет достигать 2700 мм.

Но двигатель у Chery iCAR 03 не бензиновый и не дизельный. Это электромобиль, мощность которого будет эквивалентна 2,5-литровому турбомотору.

Ожидается, что внедорожник получит систему интеллектуального вождения iCAR и более 20 датчиков, что позволит соответствовать уровню автономного вождения L2+ (водитель все еще будет необходим).

Согласно официальной информации автомобиль имеет цельноалюминиевую раму и 10 режимов движения, включая внедорожные.

Эти машины после покупки только дорожают – даже через три года они стоят больше, чем за них заплатил первый владелец.

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Фото: Chery