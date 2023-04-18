Новый Hyundai Santa Fe – первое видео

Дизайн автомобиля станет более внедорожным – с прямыми линиями и углами.

Hyundai готовит к продажам кроссовер Santa Fe пятого поколения. Новое шпионское видео было снято на дорогах общего пользования, где автомобиль проходит испытания.

Премьера новинки должна состояться до конца 2023 года. Несмотря на плотный камуфляж, главные изменения во внешности машины все же видны. Это почти плоская крыша и квадратный силуэт кроссовера.

Также видно, что фары и дневные ходовые огни на новом кроссовере выполнены в виде единого блока – оптика не будет «многоэтажной», как это было модно совсем недавно.

Задняя часть закрыта камуфляжем так же, как и передняя. Задние фонари расположены низко – ниже обычной для этого «поясной линии». Возможно, это уловка, чтобы скрыть истинное местоположение задней оптики. Хотя Hyundai уже прославился экспериментами с дизайном.

Автопроизводитель также замаскировал и интерьер кроссовера. Мы уже видели шпионские фотографии, на которых был показан единый монитор панели приборов и мультимедийной системы. Кажется, что селектор коробки передач «переедет» на рулевую колонку.

Нет никакой информации о двигателях для нового кроссовера. Однако на видео прототип оснащен выхлопной системой. То есть, под капотом скрывается двигатель внутреннего сгорания. Учитывая, что разработку новых двигателей компания прекратила, это будет уже знакомый нам мотор. Но не исключены гибридные варианты, в том числе и мягкие.

Новый Nissan Juke – первые фото. Судя по снимкам, компания решила не менять концепцию автомобиля.

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Фото, видео: Youtube