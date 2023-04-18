Новый Hyundai Santa Fe – первое видео
Hyundai готовит к продажам кроссовер Santa Fe пятого поколения. Новое шпионское видео было снято на дорогах общего пользования, где автомобиль проходит испытания.
Премьера новинки должна состояться до конца 2023 года. Несмотря на плотный камуфляж, главные изменения во внешности машины все же видны. Это почти плоская крыша и квадратный силуэт кроссовера.
Также видно, что фары и дневные ходовые огни на новом кроссовере выполнены в виде единого блока – оптика не будет «многоэтажной», как это было модно совсем недавно.
Задняя часть закрыта камуфляжем так же, как и передняя. Задние фонари расположены низко – ниже обычной для этого «поясной линии». Возможно, это уловка, чтобы скрыть истинное местоположение задней оптики. Хотя Hyundai уже прославился экспериментами с дизайном.
Автопроизводитель также замаскировал и интерьер кроссовера. Мы уже видели шпионские фотографии, на которых был показан единый монитор панели приборов и мультимедийной системы. Кажется, что селектор коробки передач «переедет» на рулевую колонку.
Нет никакой информации о двигателях для нового кроссовера. Однако на видео прототип оснащен выхлопной системой. То есть, под капотом скрывается двигатель внутреннего сгорания. Учитывая, что разработку новых двигателей компания прекратила, это будет уже знакомый нам мотор. Но не исключены гибридные варианты, в том числе и мягкие.
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Фото, видео: Youtube
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .