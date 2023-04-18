Hyundai запатентовал в РФ новый кроссовер

Этот автомобиль уже продается на нашем рынке – его завозят по схеме параллельного импорта.

Мы не раз писали о том, что компания Hyundai готовит к продажам обновленный кроссовер Palisade.

Модель получила «подтяжку лица» – новые фары и задние фонари, бамперы нового дизайна. Изменился в соответствии с современными требованиями и модой салон автомобиля.

Теперь Palisade получил российский патент, который опубликован в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

В Южной Корее Hyundai Palisade стоит от 38 670 000 вон (2,4 млн рублей). В России же кроссовер предлагается по цене в несколько раз выше.

Стоимость самого простого Hyundai Palisade составляет 6,7 млн рублей. За эти деньги можно приобрести кроссовер с 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 249 л.с., с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Оснащение такой версии весьма и весьма богатое. Есть премиальная аудиосистема, множество систем безопасности, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, система автоматической парковки, камера 360°, проекционный дисплей, система доступа без ключа и запуска двигателя с кнопки, электропривод двери багажника и многое другое.

Также можно выбрать турбодизельную версию Hyundai Palisade – от 7,5 млн рублей. Она оснащена 2,2-литровым двигателем мощностью 202 л.с., системой полного привода и автоматической коробкой. Уровень оснащения этого автомобиля аналогичен. В объявлениях также указывается сиденья с массажем и задние сиденья с вентиляцией.

Многие автомобили есть у дилеров в наличии – все они 2023 года выпуска. Но есть и предложения привезти Hyundai Palisade на заказ.

Старт продаж Lada Vesta NG может сдвинуться – на складах АВТОВАЗа уже есть приличный запас новых машин. Стало известно, когда их получат первые покупатели.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Hyundai