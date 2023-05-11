Mitsubishi выпустит 6 новинок в этом году

В том числе «новый маленький кроссовер» с камерами вместо зеркал.

Еще в марте Mitsubishi представила план развития «Challenge 2025». Теперь компания заявила, что на первом этапе реализации этого плана в 2023 году будет представлено шесть новых автомобилей.

Справедливости ради надо отметить, что в основном это будут не новые модели, а обновления и следующие поколения уже существующих машин.

На слайде под названием «Новые модели, которые будут запущены в 2023 году» Mitsubishi показала три автомобиля без камуфляжа и накидок, один слегка закамуфлированный пикап и две накрытые тканью модели.

Первые три автомобиля – это новое поколение минивэна Delica, кроссовер ASX, который является копией европейского Renault Captur, и новый субкомпактный кроссовер с камерами вместо боковых зеркал заднего вида.

Закамуфлированный пикап – новое, уже шестое поколение Triton. Известно, что машина получит двигатель внутреннего сгорания и очень экспрессивный дизайн, который угадывается даже сквозь камуфляж. Также виден шноркель, идущий вдоль передней правой стойки, что говорит об особой внедорожной версии модели. Ожидается, что пикап получит ту же платформу, что и Nissan Navara.

Под накидками «прячутся» XPander HEV и Colt. Colt следующего поколения, похоже, получит фары в форме крыла бабочки и станет копией Renault Clio. Премьера этого городского хэтча должна состояться уже 8 июня.

Mitsubishi XPander (нечто среднее между минивэном и кроссовером) получит гибридную силовую установку. Но покрывало на слайде говорит о том, что вместе с этим будет обновлена и внешность модели.

Все эти новинки – лишь первый этап реализации стратегии «Challenge 2025». Кстати, купить их можно будет и в России – дилеры наверняка будут завозить их по схеме параллельного импорта.

Всего же к 2025 году производитель представит 16 новых моделей (в том числе обновленных и нового поколения). Для этого бюджет на исследования и разработки был увеличен на 30%. Начиная с 2026 года, 70% инвестиций компании будут направляться уже на разработку электромобилей.

Изображения: Mitsubishi