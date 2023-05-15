Honda выпустила новый кроссовер

Он расположился между HR-V и CR-V.

Honda ZR-V продается в Японии уже почти год, и теперь он официально появился в Европе. Что это за модель? По сути, это HR-V, продаваемый в Северной Америке. Другими словами, ZR-V для Европы заполнил пробел в модельном ряду – между HR-V и CR-V.

ZR-V можно описать так – это Civic среди кроссоверов. В Европе он продается исключительно с 2-литровым гибридным силовым агрегатом мощностью 181 л.с. и 315 Нм.

Характеристики автомобиля еще не обнародованы, но в Honda обещают «мощное ускорение, сравнимое с 3-литровым двигателем V6». А все потому, что у кроссовера два электродвигателя, а не один. Мощность передается на передние колеса через вариатор. В Японии есть и полноприводная версия, но в Европе (с левым рулем) ее пока не будет.

ZR-V имеет длину 4570 мм и ширину 1840 мм, что делает его ближе по размерам к CR-V нынешнего поколения (CR-V нового поколения оказалась заметно больше). Со сложенными задними сиденьями багажник ZR-V составляет 1291 литр.

Представленный на European Media Event в Оффенбахе (Германия), ZR-V должен поступить в продажу этой осенью и конкурировать с Nissan Qashqai и другими популярными компактными кроссоверами.

В Россию автомобиль может поставляться по схеме параллельного импорта.

Фото: Honda