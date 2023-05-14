Найден еще один брошенный гараж с десятками машин

Ангар, в котором стоят автомобили, уже разрушается.

В заброшенном ангаре в Бельгии найдены десятки автомобилей, многие из которых были выпущены в 1990-х годах. Там есть несколько замечательных автомобилей марок Porsche и Mercedes-Benz.

Голландский фотограф, известный в социальных сетях как Эду, специализируется на съемках заброшенных строений. Во время одной из своих последних поездок в Бельгию он обнаружил большой заброшенный ангар, в котором находились несколько десятков автомобилей, брошенных на произвол судьбы.

Фотограф уточнил, что эти кадры были сняты им ранней весной 2023 года.

Автомобили, стоящие в ангаре, были выпущены в период с 1950-х по 2000-е годы, но большинство – 1990-х годов выпуска: Ford Escort, Fiesta и Mondeo, несколько Peugeot 405.

Кроме них в гараже есть также Porsche 924, Volkswagen Combi T2, Mercedes-Benz W110, купе Ford Consul и даже два Ford Anglia.

Также на снимках видны Peugeot 306, Volkswagen Golf III, Opel Astra F, Ford Puma и Alfa Romeo 156. Некоторые автомобили находятся в плачевном состоянии.

Само здание, кажется, вот-вот обрушится. Часть пола уже провалилась, и машины сползли в разломы – под ангаром течет ручей.

Фото: Эду / Largus.fr