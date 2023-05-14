Найден еще один брошенный гараж с десятками машин
В заброшенном ангаре в Бельгии найдены десятки автомобилей, многие из которых были выпущены в 1990-х годах. Там есть несколько замечательных автомобилей марок Porsche и Mercedes-Benz.
Голландский фотограф, известный в социальных сетях как Эду, специализируется на съемках заброшенных строений. Во время одной из своих последних поездок в Бельгию он обнаружил большой заброшенный ангар, в котором находились несколько десятков автомобилей, брошенных на произвол судьбы.
Фотограф уточнил, что эти кадры были сняты им ранней весной 2023 года.
Автомобили, стоящие в ангаре, были выпущены в период с 1950-х по 2000-е годы, но большинство – 1990-х годов выпуска: Ford Escort, Fiesta и Mondeo, несколько Peugeot 405.
Кроме них в гараже есть также Porsche 924, Volkswagen Combi T2, Mercedes-Benz W110, купе Ford Consul и даже два Ford Anglia.
Также на снимках видны Peugeot 306, Volkswagen Golf III, Opel Astra F, Ford Puma и Alfa Romeo 156. Некоторые автомобили находятся в плачевном состоянии.
Само здание, кажется, вот-вот обрушится. Часть пола уже провалилась, и машины сползли в разломы – под ангаром течет ручей.
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Фото: Эду / Largus.fr
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