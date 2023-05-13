#
ПараимпортЛето, дача...Сделано в РФПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Правда ли, что для сохранения ресурса двигателя его нужно крутить «в отсечку»Правда ли, что для сохранения ресурса двигателя его нужно крутить «в отсечку»
Автоэксперт дал ответ любителям почаще загонять...
Бывает, что передний привод лучше полного. Это когда?Бывает, что передний привод лучше полного. Это когда?
«За рулем» изучил все плюсы моноприводного...
Volvo откладывает производство новых моделейVolvo откладывает производство новых моделей
Причем не только своей марки.

6 самых необычных предметов, забытых в такси

В такси пассажиры ежегодно забывают телефоны, кошельки, ключи… Но это не самые интересные вещи из списка.

За РулемБесплатная игра «Форсаж» — хороший способ скоротать время в ожидании фильма

Водители такси иногда натыкаются на очень неожиданные предметы, которые пассажиры оставили в их автомобилях.

А все потому, что есть два типа людей: те, кто проверяет свои карманы после поездки, чтобы посмотреть, не выпало ли что-нибудь, и легкомысленные, которые встали и побежали. Именно благодаря им и появился этот рейтинг.

Неудивительно, что чаще всего пассажиры оставляют в салоне те предметы, которые могут легко выскользнуть из кармана: смартфоны (чаще Android, чем Apple), кошельки, ключи, сигареты.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемШины, как для себя!За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Но что действительно удивительно, так это то, что некоторые путешественники забывают свой багаж! Uber, опубликовавший эту статистику, дал также список необычных вещей, найденных водителями сервиса.

Первое место в рейтинге 2022 года досталось человеку, оставившему свои зубные протезы, и не в уплату за поездку, а по неосторожности.

За РулемПоявился еще один способ добраться до Грузии

Одна пассажирка забыла забрать из машины свое свадебное платье, а другой умудрился забыть 18 бутылок подсолнечного масла.

Также в одном из такси был обнаружен забытый кухонный комбайн. А другому водителю, буквально, не повезло – пассажир забыл у него ящик с пахучими устрицами. Но это еще что – другой растяпа оставил в салоне тарелку с морепродуктами. Ароматно, да.

Но рекорд 2021 года, кажется, не побит. Тогда кто-то оставил в такси полную сумку сыра.

Фото: Uber

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0