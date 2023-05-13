6 самых необычных предметов, забытых в такси

В такси пассажиры ежегодно забывают телефоны, кошельки, ключи… Но это не самые интересные вещи из списка.

Водители такси иногда натыкаются на очень неожиданные предметы, которые пассажиры оставили в их автомобилях.

А все потому, что есть два типа людей: те, кто проверяет свои карманы после поездки, чтобы посмотреть, не выпало ли что-нибудь, и легкомысленные, которые встали и побежали. Именно благодаря им и появился этот рейтинг.

Неудивительно, что чаще всего пассажиры оставляют в салоне те предметы, которые могут легко выскользнуть из кармана: смартфоны (чаще Android, чем Apple), кошельки, ключи, сигареты.

Но что действительно удивительно, так это то, что некоторые путешественники забывают свой багаж! Uber, опубликовавший эту статистику, дал также список необычных вещей, найденных водителями сервиса.

Первое место в рейтинге 2022 года досталось человеку, оставившему свои зубные протезы, и не в уплату за поездку, а по неосторожности.

Одна пассажирка забыла забрать из машины свое свадебное платье, а другой умудрился забыть 18 бутылок подсолнечного масла.

Также в одном из такси был обнаружен забытый кухонный комбайн. А другому водителю, буквально, не повезло – пассажир забыл у него ящик с пахучими устрицами. Но это еще что – другой растяпа оставил в салоне тарелку с морепродуктами. Ароматно, да.

Но рекорд 2021 года, кажется, не побит. Тогда кто-то оставил в такси полную сумку сыра.

Названы самые продаваемые машины в мире – лидер рейтинга весьма популярен и уважаем, в том числе и в нашей стране.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: Uber