Названы самые продаваемые машины в мире
JATO Dynamics опубликовала отчет о мировых продажах новых автомобилей за 2022 год. Всего во всех странах всех континентов было продано 79,4 миллиона новых машин.
Если сравнивать с данными 2021 года, то падение продаж составило 2%. С другой стороны, на развивающихся рынках, таких как Индия, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Африка, наблюдался рост, почти полностью компенсирующий спад в других регионах. Но это не самая интересная информация из отчета.
Согласно данным, полученным JATO, самой продаваемой моделью в мире в прошлом году стал кроссовер Toyota RAV4. Всего было продано более миллиона автомобилей.
На втором месте Toyota Corolla с результатами продаж около 992 тысяч штук. А третье место заняла Tesla Model Y – 747 тысяч купленных автомобилей.
|
Место
|
Марка, модель
|
Продано, тыс. шт.
|
Изменение продаж по сравнению с 2021 г.
|
1
|
Toyota RAV4
|
1016
|
-10%
|
2
|
Toyota Corolla
|
992
|
-10%
|
3
|
Tesla Model Y
|
747
|
+91%
|
4
|
Honda CR-V
|
733
|
-18%
|
5
|
Toyota Camry
|
673
|
-1%
|
6
|
Toyota HiLux
|
632
|
+13%
|
7
|
Nissan Sentra
|
566
|
-18%
|
8
|
Toyota Corolla Cross
|
530
|
+221%
|
9
|
Ford F-150
|
525
|
-5%
|
10
|
Tesla Model 3
|
482
|
-3%
В результате у Toyota в рейтинг попали пять моделей. Учитывая это, неудивительно, что Toyota стала крупнейшим мировым автопроизводителем по итогам 2022 года – 13 из каждых 100 купленных новых легковых автомобилей били Тойотами. Также японская компания продемонстрировала рост мировых продаж на 0,3%. Произошло это благодаря продажам в Китае.
Вторым среди автоконцернов стал Volkswagen Group. При этом продажи его автомобилей снизились на 10%. Третье место занял концерн Hyundai-Kia. Пятерку лидеров замыкают Stellantis и General Motors. Подробнее об исследовании здесь.
Самым быстроразвивающимся производителем автомобилей в прошлом году был BYD. Китайская компания вошла в 2022 год с 1,5% мирового рынка, и теперь ее доля увеличилась до 2,42%. Бренд также стал вторым производителем электромобилей после Tesla.
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Фото: Depositphotos
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