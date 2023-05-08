Посмотрите на эту коллекцию машин – самую странную в мире

В ней, кажется, есть всё – от Rolls Royce 1926 года до ультраредкого MG X Power SV.

В укромном уголке Чешира (Великобритания), районе, где очень много резиденций футбольных звезд, спрятана, пожалуй самая эклектичная коллекция техники, в которой представлены самые разные машины без разбора.

Владелец коллекции – некий Тони, который собирал ее три десятилетия. Руководствовался он при этом одним правилом: покупать автомобили, которые нравятся ему.

Как Тони объяснил Джонни Смиту из The Late Brake Show, он увлекся автомобилями в очень раннем возрасте благодаря своему отцу, который был владельцем сервиса и гонщиком. Это и привело к появлению столь разнообразной коллекции, хранящейся в трех сараях поместья Тони.

Как рассказывает Тони, коллекция началась с Porsche 911 Carrera 1988 года выпуска, которую он купил совершенно новой и просто хранил ее в течение 35 лет. Черный Porsche по-прежнему в отличной форме, а его пробег составляет чуть более 69 000 миль (111 тысяч км). Его следующей покупкой стал... Jeep Willys 1944 года.

Если у этой коллекции и есть общая тема, то, вероятно, это максимально возможное отличие одного экспоната от другого. И каждый автомобиль уникален по своим характеристикам. Тони признает, что его коллекция, безусловно, эклектична: трактор Ferguson стоит рядом с Datsun 240Z «Super Samuri» и кабриолетом Ford Mustang 1969 года. Через пару машин виден обладатель рекорда скорости 1920-х годов Rolls Royce 20HP Tourer 1926 года выпуска (который, по словам Тони, стал «импульсивной покупкой» в Гудвуде).

Одним из настоящих раритетов является MG X Power SV – дорожный гоночный автомобиль с передним расположением двигателя, выпускавшийся с 2003 по 2005 годы. Его кузов сделан из углеродного волокна, а под капотом стоит 4,6-литровый турбодвигатель V8 от Ford.

Еще более редкой машиной, чем MG, является 360-сильная Ginetta G60 2012 года. Это одна из всего 50 выпущенных экземпляров. Автомобиль в коллекции Тони — один из первых, сошедших с конвейера.

Это лишь некоторые из автомобилей, представленных в коллекции Тони. И собирание ее не окончено.

Старое видео краш-тестов – пикап против спорткара: это видео было снято примерно в середине 1990-х годов. В нем в буквальном смысле столкнулись Ford F-150 и Mitsubishi 3000GT.

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Фото, видео: Youtube