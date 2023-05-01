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Старое видео краш-тестов – пикап против спорткара

Это видео было снято примерно в середине 1990-х годов. В нем в буквальном смысле столкнулись Ford F-150 и Mitsubishi 3000GT.

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Страховой институт безопасности дорожного движения США был основан в 1959 году как некоммерческая организация, которая занимается проверками безопасности новых моделей автомобильного рынка.

Агентство десятилетиями проводит краш-тесты автомобилей, пытаясь оценить их прочность, уровень защиты пассажиров и системы безопасности. Мы наткнулись на старое видео краш-теста, показывающее лобовое столкновение Ford F-150 и Mitsubishi 3000GT. Смотреть на это больно, но познавательно.

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Видео было снято на выставке Exponent в Фениксе (штат Аризона). Сложно определить, с какой скоростью ехали автомобили перед столкновением. Предположительно 70-100 км/ч.

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Что касается даты съемок, то, судя по кодам выпуска машин, это 1992-1995 годы.

Во второй половине видео показано состояние пикапа. Автомобиль выглядит просто ужасно. Насколько нам известно, F-150 не имел передних подушек безопасности до 1997 года. Это означает, что в подобной аварии погибли бы и водитель, и пассажир. Впрочем, Mitsubishi выглядит не намного лучше.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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