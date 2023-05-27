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Как Audi TT чуть не стал Porsche

Audi TT едва не оказался в руках Porsche в начале 1990-х, поделился секретом дизайнер модели Томас Фриман.

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Или еще хуже – Audi TT могло бы не быть из-за Porsche. Это откровение дизайнера спорткара Томаса Фримана было сделано по случаю 25-летия модели.

Кстати, в Audi заявили, что нынешнее поколение ТТ будет последним. То есть, в электромобиль модель не превратится и на электронном топливе ему не ездить.

В те времена, когда Porsche еще не входил в концерн Volkswagen, между двумя немецкими производителями велось сотрудничество. Когда концерн решил разработать спортивного купе, Томаса попросили создать не один, а два проекта.

Audi TT первого поколения
Audi TT первого поколения

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«Меня попросили сделать версию для Porsche и версию для Audi. Дизайнеров же Porsche тоже попросили сделать версию для Porsche и версию для Audi», — рассказал Томас изданию Carbuzz.

Затем была встреча команд дизайнеров обоих брендов, которая не увенчались успехом.

«У нас было две масштабные модели, и у них было две масштабные модели. Обе – очень подробные. Если встреча прошла бы хорошо, разработка перешла бы на следующий уровень. Но встреча прошла не очень хорошо из-за политических вопросов», — объяснил Фриман.
Audi TT второго поколения
Audi TT второго поколения

По словам Томаса компании Porsche хотел помешать появлению ТТ, чтобы купе не затмило ее модели. В результате переговоры были заморожены, а проект TT остался в руках Audi, которая продолжала развивать его

Презентация концепт-кара состоялась на автосалоне во Франкфурте в 1995 году. Публика была в восторге, и Audi запустила автомобиль в серию.

Концепт Audi TT
Концепт Audi TT

Audi TT появился на рынке весной 1998 года. Машин первого поколения было куплено 178 000 штук (в период с 1998 по 2006 годы – выпускались купе и кабриолет).

Porsche Cayman
Porsche Cayman

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Но и Porsche не сидел сложа руки. Компания выпустила Cayman в 2005 году. Это спортивное купе до сих пор остается главным конкурентом TT на европейском рынке.

Фото: Audi, Porsche

Audi TT первого поколения
Audi TT второго поколения
Концепт Audi TT
Porsche Cayman

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За РулемКирилл Панов
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