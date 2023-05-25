Куда поехать летом – самые бюджетные направления России

Внутренний туризм набирает популярность, и открываются новые направления для путешествий на автомобиле.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоялась пресс-конференция «Перспективы летнего отпускного сезона в России». И это было очень познавательно для автопутешественников.

Цены на авиаперелеты растут. В этот сезон они повысились еще на 5-7%. Поэтому все больше людей предпочитает автопутешествия. Отправиться в отпуск на машине готовы в этом году 42 млн туристов, о чем рассказали эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ).

Самыми бюджетными направлениями стали, по данным МТС Travel и Bronevik, города Поволжья – Самара и Волгоград. Восточнее туристов ждут еще два недорогих центра притяжения – Екатеринбург и Иркутск.

Когда мы говорим о внутренних направлениях, надо понимать, что речь идет о самостоятельных путешественниках в нашем случае, потому что мы анализируем данные сервисов бронирования отелей – это данные МТС Travel и Bronevik. Мы говорим скорее о ранних бронированиях, потому что понимаем, что значительное количество заказов будет сделано еще непосредственно в летнем периоде. Сейчас примерно 20% от прошлогоднего объема бронирований уже сделано. При этом рост броней год к году составил 45%. Это не значит, что вырастет турпоток на 45%, это отчасти еще отражает появление новых объектов размещения», – сказала руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова.

Бюджетными эксперты считают направления, где стоимость гостиничного номера в сутки составляет 4-5 тысяч рублей. При этом средняя стоимость номера по России сегодня составляет 6 тысяч рублей. Кстати, Байкал тоже вошел в число бюджетных направлений – номер там стоит около 5 тысяч рублей в сутки.

Но это данные на текущий момент. Эксперты отмечают, что при более позднем бронировании цены на номера могут увеличиться еще на 10%.

Среди популярных направлений этого лета – Санкт-Петербург, занявший первую строчку рейтинга (12% сделанных бронирований). На втором месте – юг России и такие города, как Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик… (10% бронирований). На третьем месте – Москва, номера в гостиницах столицы забронировали 6% туристов. В пятерку лидеров также вошли Казань, Светлогорск и Калининград (по 4%).

Среди новичков рейтинга, куда туристов в этом году отправится гораздо больше, чем прежде, стали Дагестан, Карелия, Горно-Алтайск, Пятигорск, Кисловодск, Махачкала, Владикавказ.

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