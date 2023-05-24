Новый Volkswagen Touareg – цены

Кроссовер сохранил двигатель V6, включая турбодизель.

VW Touareg остается конкурентоспособным в очень прибыльном сегменте полноразмерных кроссоверов. Он уже доступен для заказа в Европе, а флагманская версия R появится 22 июня.

Впервые на автомобилях VW, произведенных в Европе, а точнее – в Братиславе (Словакия), на задней двери появился значок с подсветкой. В фарах применяется матричная технология как в новом Porsche Cayenne, с 19 216 отдельно управляемыми микросветодиодами.

Мультимедийная система была улучшена, а система стабилизации теперь учитывает наличие багажника или иного груза на крыше автомобиля.

Кроссовер сохранил двигатели V6, но дизельного V8 у машины больше не будет. Бензиновый V6 объемом имеет мощность 340 л.с., а турбодизельный мотор V6 того же объема – 231 л.с.

Для любителей гибридов и мощных кроссоверов есть установка на базе бензинового V6, мощность которой составляет 381 л.с. Ею же будет оснащаться и версия R, но мощность составит уже 462 л.с.

Все версии кроссовера оснащаются системой полного привода 4Motion и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Подвеска – на выбор: классическая или пневматическая.

VW предлагает кроссовер в четырех версиях: Basic, Elegance, R-Line и R, а цены в Германии составляют от 69 200 до 93 870 евро, или от 6 млн до 8,12 млн рублей. После доставки кроссовера в Россию по схеме параллельного импорта он будет дороже примерно в 1,5-2 раза.

8 стран Европы отказались от введения Евро-7. Невероятно строгие нормы ЕС по выбросам должны вступить в силу в 2025 году.

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Фото: Volkswagen