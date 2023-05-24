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Новый Volkswagen Touareg – цены

Кроссовер сохранил двигатель V6, включая турбодизель.

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VW Touareg остается конкурентоспособным в очень прибыльном сегменте полноразмерных кроссоверов. Он уже доступен для заказа в Европе, а флагманская версия R появится 22 июня.

Впервые на автомобилях VW, произведенных в Европе, а точнее – в Братиславе (Словакия), на задней двери появился значок с подсветкой. В фарах применяется матричная технология как в новом Porsche Cayenne, с 19 216 отдельно управляемыми микросветодиодами.

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Мультимедийная система была улучшена, а система стабилизации теперь учитывает наличие багажника или иного груза на крыше автомобиля.

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Кроссовер сохранил двигатели V6, но дизельного V8 у машины больше не будет. Бензиновый V6 объемом имеет мощность 340 л.с., а турбодизельный мотор V6 того же объема – 231 л.с.

За Рулем

Для любителей гибридов и мощных кроссоверов есть установка на базе бензинового V6, мощность которой составляет 381 л.с. Ею же будет оснащаться и версия R, но мощность составит уже 462 л.с.

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Все версии кроссовера оснащаются системой полного привода 4Motion и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Подвеска – на выбор: классическая или пневматическая.

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VW предлагает кроссовер в четырех версиях: Basic, Elegance, R-Line и R, а цены в Германии составляют от 69 200 до 93 870 евро, или от 6 млн до 8,12 млн рублей. После доставки кроссовера в Россию по схеме параллельного импорта он будет дороже примерно в 1,5-2 раза.

Фото: Volkswagen

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Volkswagen Touareg (2)

За РулемБезымянный
Volkswagen Touareg  2012/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать

Недостатки:

Содержание и ремонт не дешевы

Комментарий:

В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к

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