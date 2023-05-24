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Запрет на мощные машины введут для некоторых водителей

Так общественники хотят бороться с лихачами на дорогах.

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Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Министерство внутренних дел с просьбой запретить начинающим водителям, чей стаж менее 3 лет, управлять машинами мощностью более 150 л.с. и внести соответствующие поправки в ПДД и КоАП.

Письмо с просьбой президент НАС Антон Шапарин направил лично главе МВД Владимиру Колокольцеву.

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Президент НАС объяснил, что чаще всего агрессивное вождение демонстрируют начинающие водители на мощных автомобилях: совершают резкие маневры, превышают скорость, не соблюдают дистанцию, резко тормозят просто так, подрезают и так далее.

«Чтобы преодолеть данную нормотворческую коллизию, Национальный автомобильный союз предлагает ввести в нормативную базу ряд ограничений, которые точечно ограничивали бы возможности высокорисковых категорий водителей к опасному вождению, при этом не создавали риска неправомерного преследования для основного массива законопослушных водителей», — цитируют «Известия» письмо НАС.

Антон Шапарин также добавил, что неопытные водители становятся инициаторами примерно трети аварийных ситуаций на дорогах. Устойчивые же навыки появляются у водителей после трех лет управления автомобилями.

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НАС предлагает приравнивать управление неопытным водителем автомобилем с мотором мощностью более 150 л.с. к езде без прав.

«При желании можно лихачить и на "Жигулях": такие картины, к сожалению, не редкость. При этом начинающий водитель за рулем мощного автомобиля вполне может ехать в рамках ПДД. Почему же надо запрещать ему это?», – говорит председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Фото: Jack Delulio on Unsplash

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За РулемКирилл Панов
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