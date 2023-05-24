Новый Geely Galaxy L7 – в продаже летом

Кроссовер получил силовую установку нового поколения.

Geely Galaxy L7 начнут продавать в Китае 31 мая. Будет ли автомобиль поставляться в Россию, пока не известно. Но машина весьма интересна и могла бы заменить некоторые ушедшие с нашего рынка модели.

Новый автомобиль построен на платформе e-CMA и оснащается гибридной силовой установкой Raytheon нового поколения. Это подключаемый гибрид, который можно заряжать от сети.

По своим габаритам кроссовер Geely Galaxy L7 сопоставим, например, с BMW X3. Его длина, ширина и высота составляют 4700, 1905 и 1685 мм соответственно, а колесная база достигает 2785 мм.

Интерьер автомобиля – премиальный и выдержан в черно-белой цветовой гамме. Рулевое колесо имеет усеченную нижнюю часть, как у модели Boyue L. За рулем находится 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, справа – 16,2-дюймовый дисплей для переднего пассажира, а между ними установлен вертикальный парящий 13,2-дюймовый планшет мультимедиа с ОС Galaxy N.

Гибридная установка создана на базе 1,5-литрового двигателя 1,5T (BHE15-BFZ) производства Aurora Bay Technology Co., Ltd. Ее мощность составляет 163 лошадиные силы. Разгоняется кроссовер до 100 км/ч за 6,9 секунды, а расход топлива на 100 км укладывается в 5,23 л. То есть запас хода полностью заправленного и заряженного кроссовера – 1370 км.

Новая Toyota Corolla – названы цены. В Россию этот популярный седан можно ввезти по схеме параллельного импорта.

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Фото: Autohome.com.cn