#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Москвич» развеял мифы об электромобилях«Москвич» развеял мифы об электромобилях
Прогресс ушел далеко вперед и владеть...
Названа средняя стоимость подержанного автомобиля в РоссииНазвана средняя стоимость подержанного автомобиля в России
По данным исследований и клиентской аналитики...
Масло ниже минимума: что долить, чтобы не убить моторМасло ниже минимума: что долить, чтобы не убить мотор
В поездке стала подмаргивать лампа аварийного...

Новый Geely Galaxy L7 – в продаже летом

Кроссовер получил силовую установку нового поколения.

За РулемЗапрет на мощные машины введут для некоторых водителей

Geely Galaxy L7 начнут продавать в Китае 31 мая. Будет ли автомобиль поставляться в Россию, пока не известно. Но машина весьма интересна и могла бы заменить некоторые ушедшие с нашего рынка модели.

Новый автомобиль построен на платформе e-CMA и оснащается гибридной силовой установкой Raytheon нового поколения. Это подключаемый гибрид, который можно заряжать от сети.

За Рулем

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемРеклама автомобилей: раздражает, смешит или шокирует?За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

По своим габаритам кроссовер Geely Galaxy L7 сопоставим, например, с BMW X3. Его длина, ширина и высота составляют 4700, 1905 и 1685 мм соответственно, а колесная база достигает 2785 мм.

За Рулем

Интерьер автомобиля – премиальный и выдержан в черно-белой цветовой гамме. Рулевое колесо имеет усеченную нижнюю часть, как у модели Boyue L. За рулем находится 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, справа – 16,2-дюймовый дисплей для переднего пассажира, а между ними установлен вертикальный парящий 13,2-дюймовый планшет мультимедиа с ОС Galaxy N.

За Рулем

За РулемОбновленный VW Touareg – все особенности

Гибридная установка создана на базе 1,5-литрового двигателя 1,5T (BHE15-BFZ) производства Aurora Bay Technology Co., Ltd. Ее мощность составляет 163 лошадиные силы. Разгоняется кроссовер до 100 км/ч за 6,9 секунды, а расход топлива на 100 км укладывается в 5,23 л. То есть запас хода полностью заправленного и заряженного кроссовера – 1370 км.

  • Новая Toyota Corolla – названы цены. В Россию этот популярный седан можно ввезти по схеме параллельного импорта.
  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: Autohome.com.cn

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0