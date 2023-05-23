Новая Toyota Corolla – названы цены

В Россию этот популярный седан можно ввезти по схеме параллельного импорта.

Новая Corolla поступила в продажу в Китае. Ее главное изменение – новый двигатель пятого поколения. Дизайн при этом практически не изменился, если не считать узор решетки радиатора. Еще появились два новых цвета кузова, изменилась графика фар в топовых версиях и новые колесные диски.

Задняя двухрычажная независимая подвеска была заменена на торсионно-балочную (у бензиновых версий), а количество подушек безопасности сократилось с восьми до шести.

Новый автомобиль по-прежнему предлагается с 1,5-литровым безнаддувным двигателем и 1,2-литровым турбомотором и вариатором.

К ним добавилась гибридная силовая установка THS пятого поколения на базе 1,8-литрового двигателя. Максимальная мощность нового гибрида 137 лошадиных сил, а расход топлива в смешаном режиме на 100 км пути составляет всего 4,07 литра.

Toyota Corolla получила 9 версий и предлагается по цене от 116 800 до 155 800 юаней или от 1,33 мдн до 1,77 млн рублей. После доставки в Россию автомобиль будет в полтора-два раза дороже.

Водитель посадил за руль собаку, когда его остановила полиция. На вызов приехало несколько полицейских, чтобы полюбоваться на этого сказочного водителя.

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Фото: Autohome.com.cn