Создан самый уродливый в мире автомобиль

Чудовище Deformis 10 — кошмар на четырех колесах, и выглядит он как выходец из автомобильного ада.

Мы видели множество рейтингов самых уродливых автомобилей в мире, в которые всегда входят такие модели, как Pontiac Aztek, Fiat Multipla и SsangYong Rodius, а также некоторые другие модели на вкус составителей рейтинга. Всего благодаря подобным рейтингам в мире насчитывается 116 «самых уродливых» автомобилей. Но такое видим впервые.

Что будет, если самые ужасные решения автомобильных дизайнеров окажутся объединены в одной машине? Ответ: получится Deformis 10 – чудовище, которого, слава богу, не существует в реальности. Его спроектировали только в цифре, и это самый уродливый автомобиль из всех, что бывали на экранах ваших устройств.

Deformis 10 был создан компанией Hippo Leasing. Его собрали из элементов самых некрасивых автомобилей мира, по данным самых разных рейтингов.

Было выбрано 10 моделей, которые «разобрали» на части и слепили из них Deformis 10:

от Fiat Multipla монстру досталось лобовое стекло,

от Pontiac Aztek – колесные арки и крышка бензобака,

от Chrysler PT Cruiser – решетка радиатора,

от Nissan Juke – капот, передние крылья и дневные ходовые огни,

от SsangYong Rodius – задние фонари и задний бампер,

от Ford Scorpio – фары ,

фары от Nissan Cube – остекление салона,

– остекление салона, от AMC Pacer – колесные диски,

– колесные диски, от Honda Civic Type R – боковые юбки,

– боковые юбки, от Toyota Prius – нижняя часть переднего бампера.

Deformis 10 – настоящий шоу-стоппер: мимо него не пройдет никто. Любой остановится и разинет рот, размышляя о том, «как теперь это развидеть».

Будем надеяться, что никто не построит подобный автомобиль ни в шутку, ни всерьез.

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Изображения: Hippo Leasing