У BMW есть секретный туннель, и вот для чего

Никто и никогда не жаловался на свет фар машин BMW, а все благодаря этому самому длинному испытательному комплексу BMW Group.

У BMW есть испытательный центр, расположенный на бывшем складе запчастей в Унтершлайсхайме, недалеко от Мюнхена (Германия). Называется он Light Channel Next.

Там инженеры испытывают технологии освещения. Туннель может имитировать различные условия и сценарии – ночь, яркий день, выезд из туннеля на солонце, заезд в тоннель с освещенной солнцем дороги и так далее. На сегодняшний день это самый длинный испытательный полигон BMW Group.

Light Channel Next, который находится возле Центра исследований и инноваций компании на севере Мюнхена, имеет длину около 132 метров и ширину 22 метра.

Он используется для для проверки разработанных систем освещения автомобилей: фары, дневные ходовые огни, поворотники и так далее.

Чтобы более реалистично воспроизводить различные дорожные сценарии, испытательный туннель имеет четыре разных покрытия дороги. Центральная часть – асфальтовое покрытие, которое отшлифовали особым образом, чтобы состарить. Поэтому поверхность имеет те же характеристики отражения, что и настоящая дорога.

Есть также участок с пешеходным переходом и участок с покрытием, как на паркингах.

В туннеле можно моделировать различные условия освещения любого времени суток. Это позволяет испытывать указатели поворотов и дневные ходовые огни, которые необходимо проверять и при дневном свете.

ГИБДД раскрыла число камер на дорогах – за год их количество увеличилось более чем на 21%.

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Фото: BMW