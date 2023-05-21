У BMW есть секретный туннель, и вот для чего
У BMW есть испытательный центр, расположенный на бывшем складе запчастей в Унтершлайсхайме, недалеко от Мюнхена (Германия). Называется он Light Channel Next.
Там инженеры испытывают технологии освещения. Туннель может имитировать различные условия и сценарии – ночь, яркий день, выезд из туннеля на солонце, заезд в тоннель с освещенной солнцем дороги и так далее. На сегодняшний день это самый длинный испытательный полигон BMW Group.
Light Channel Next, который находится возле Центра исследований и инноваций компании на севере Мюнхена, имеет длину около 132 метров и ширину 22 метра.
Он используется для для проверки разработанных систем освещения автомобилей: фары, дневные ходовые огни, поворотники и так далее.
Чтобы более реалистично воспроизводить различные дорожные сценарии, испытательный туннель имеет четыре разных покрытия дороги. Центральная часть – асфальтовое покрытие, которое отшлифовали особым образом, чтобы состарить. Поэтому поверхность имеет те же характеристики отражения, что и настоящая дорога.
Есть также участок с пешеходным переходом и участок с покрытием, как на паркингах.
В туннеле можно моделировать различные условия освещения любого времени суток. Это позволяет испытывать указатели поворотов и дневные ходовые огни, которые необходимо проверять и при дневном свете.
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Фото: BMW
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