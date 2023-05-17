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ГИБДД раскрыла число камер на дорогахГИБДД раскрыла число камер на дорогах
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ГИБДД раскрыла число камер на дорогах

За год их количество увеличилось более чем на 21%.

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Сегодня на дорогах России следят за нарушениями водителей более 26 тысяч камер. Такую цифру приводят в своем отчете специалисты Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД).

В конце прошлого года насчитывалось 23,8 тысячи стационарных комплексов фотовидеофиксации – на 21,1% больше, чем в конце 2021 года. Но передвижных камер за год стало меньше на 5,7%, и сегодня их количество составляет 3,2 тысячи штук.

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Подавляющее большинство камер фиксируют превышение скорости – 72,7%. Еще 13,1% следят за выездом на полосы встречного движения, а 10,9% комплексов фиксируют нарушения требований дорожных знаков и разметки. Проезд на запрещающий сигнал светофора распознают 10,8% камер, а заезд за стоп-линию – 8%. За полосами для общественного транспорта следят 4,4% устройств, за остановками не по правилам – 2,5% камер. Непропуск пешехода на переходе способны фиксировать 2,4% комплексов.

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Проценты не складываются – современные камеры способны распознавать сразу несколько видов нарушений.

Каждый комплекс фотовидеофиксации в среднем фиксирует за год 6,8 тысячи нарушений. Например, комплекс «Стрелка-Плюс» стоит около 500 тысяч рублей. Если средний размер штрафа составляет 560 рублей (данные банка «Русский стандарт»), то за год комплекс «зарабатывает» 3,8 млн рублей, окупаясь почти 8 раз.

Фото: Медиасправка

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За РулемКирилл Панов
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