Вот во что может превратиться Porsche

И это только начало истории, полную версию которой мы увидим летом.

Porsche снялся в новом фильме «Трансформеры: Восстание зверей». Промо-видео повествует о персонаже по имени Мираж. В режиме автомобиля этот автобот выглядит как Porsche 911 Carrera RS 3.8 (964).

Мы видим Энтони Рамоса, которого сыграл Ноа Диас. Он сидит в машине, но не управляет ею, а Porsche тем временем удирает от полиции. Затем 911-й въезжает на склад и превращается в робота, который представляется Диасу Миражом.

В других сценах промо-ролика мы видим серебристо-голубой Porsche Carrera RS 3.8, едущий по горной дороге во время схода лавины, а за ним гонятся другие боты, в том числе сапсан Айразор.

В одном из эпизодов спорткар превращается в трех роботов. Это значит, что только один из них реальный, а остальные два – миражи. Отсюда и имя героя.

В свое время 911 Carrera RS 3.8 занимал место в модельном ряду Porsche, которое теперь закреплено за 911 GT3 RS. Автомобиль был представлен в 1993 году как замена версии Carrera RS с мотором, объем которого был увеличен на 200 куб. см.

Чтобы он весил как можно меньше, инженеры сделали капот и двери спорткара из алюминия. Кроме того, стекла RS 3.8 стали тоньше, а задние сиденья исчезли. В итоге 911 Carrera RS 3.8 оказался мощнее и легче, чем Carrera RS, на 270 кг!

У Миража есть вкус, потому что он выбрал для маскировки один из самых редких и удачных вариантов Porsche 911. Кстати, было выпущено всего 55 экземпляров Porsche 911 Carrera RS 3.8 (964).

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Фото, видео: YouTube