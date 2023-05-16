Новые кроссоверы Haval Xiaolong – названы цены

Мощность их двигателей составляет от 101 до 279 л.с.

Вчера начались продажи двух новых кроссоверов Haval – Xiaolong и Xiaolong MAX. Несмотря на похожие названия, это машины разных классов, имеющие множество отличий. Первая – это компактный кроссовер, а второй – среднеразмерный.

Haval Xiaolong предлагается в трех комплектациях и стоит от 139 800 до 156 800 юаней, или примерно 1,6-1,8 млн рублей (при ввозе в РФ цена кроссовера увеличится в 1,5-2 раза, до 2,4-3,2 млн рублей).

Haval Xiaolong

Это переднеприводный автомобиль с 101-сильной гибридной силовой установкой (132 Нм), состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора на передних колесах. Длина, ширина и высота машины составляют 4600, 1877 и 1675 мм соответственно, а колесная база достигает 2710 мм.

Haval Xiaolong MAX позиционируется как кроссовер среднего размера и стоит от 159 800 до 179 800 юаней – от 1,8 млн до 2 млн рублей (примерная цена в России – 2,7-4 млн рублей). Это первая модель, оснащенная интеллектуальной электрической гибридной системой полного привода Hi4 Great Wall.

Haval Xiaolong MAX

Она состоит из 1,5-литрового двигателя и двух электромоторов, спереди и сзади. Общая мощность силовой установки – 279 лошадиных сил и 585 Нм, а запас хода на электротяге достигает 105 км.

Длина, ширина и высота Xiaolong MAX – 4771, 1895 и 1725 мм соответственно, а колесная база достигает 2800 мм.

Honda выпустила новый кроссовер – он расположился между HR-V и CR-V.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Autohome.com.cn