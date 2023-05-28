Посчитано количество контрафакта на рынке запчастей

Большинство запчастей и жидкостей покупается владельцами машин, которые не могут определить их качество.

Тем временем профессионалы, работники автосервисов, сталкиваются с контрафактов. Об этом заявили 23% автомехаников, выяснили специалисты сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev Analyze.

В большинстве случаев контрафакт – это поддельные масла (31%). На втором месте по количеству подделок – свечи зажигания (23%). Третье место досталось фильтрам (15%). В пятерку лидеров также вошли детали подвески и рулевого управления (по 14%).

«Важно отметить, что минимум две трети рынка — это запчасти, которые водители покупают самостоятельно. Автомобилисты, в отличие от профессионалов, как правило, не могут отличить подделку от качественных запчастей. И если уже 23% профессионалов столкнулись с контрафактными запчастями, то доля владельцев машин, которые купили контрафакт, может быть в разы больше», — цитируют «Известия» слова генерального директора агентства Gruzdev Analyze Александра Груздева.

Эксперты отметили, что в некоторых товарных группах доля контрафакта может достигать сегодня 50%. Это, в том числе, запчасти и жидкости, поставляемые по схеме параллельного импорта.

В результате количество поломок из-за низкокачественных запчастей и жидкостей в этом году уже увеличилось на 7,5%.

Фото: Depositphotos