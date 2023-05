Автосервисы получили моторные масла с одобрением ведущих автопроизводителей

Масла ROLF Professional, доступные на российском рынке, были официально одобрены компанией Mercedes-Benz.

Один из ведущих в мире автоконцернов Mercedes-Benz подтвердил качество и соответствие международным стандартам масел ROLF Professional – они полностью совместимы с бензиновыми и дизельными двигателями машин Mercedes-Benz.

ROLF Professional – специальная линейка смазочных материалов, которые поставляются на дилерские СТО и в независимые автосервисы.

Одобрения Mercedes-Benz – это стопроцентная гарантия того, что моторные масла обеспечивают надежную защиту двигателя от износа и отложений, поддерживают его чистоту и эффективную работу, а также совместимы с системами снижения токсичности выхлопных газов.

Одобрениями Mercedes-Benz обладают 5 наименований моторных масел профессиональной линейки: ROLF Professional SAE 0W-20 ACEA C5, ROLF Professional SAE 0W-30 ACEA C3, SAE 5W-40, ROLF Professional ACEA A3/B4, API SP, ROLF Professional MS 5W-30 ACEA C3, ROLF Professional SAE 5W-30 API SN, ACEA C3.