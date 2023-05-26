#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автосервисы получили моторные масла с одобрением ведущих автопроизводителейАвтосервисы получили моторные масла с одобрением ведущих автопроизводителей
Масла ROLF Professional, доступные на...
Когда ждать новую Lada Vesta с АКП: названы срокиКогда ждать новую Lada Vesta с АКП: названы сроки
Пока потребителю предлагаются только авто с...
Не успели достроить: в Адыгее паводок разрушил новый мост (видео)Не успели достроить: в Адыгее паводок разрушил новый мост (видео)
Ранним утром подъезд к адыгейской столице...

Автосервисы получили моторные масла с одобрением ведущих автопроизводителей

Масла ROLF Professional, доступные на российском рынке, были официально одобрены компанией Mercedes-Benz.

За РулемВместо Ленд Ровера – новый китайский монстр

Один из ведущих в мире автоконцернов Mercedes-Benz подтвердил качество и соответствие международным стандартам масел ROLF Professional – они полностью совместимы с бензиновыми и дизельными двигателями машин Mercedes-Benz.

ROLF Professional – специальная линейка смазочных материалов, которые поставляются на дилерские СТО и в независимые автосервисы.

За Рулем

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемЭту Ниву продают за 23 млн рублей, потому что…

Одобрения Mercedes-Benz – это стопроцентная гарантия того, что моторные масла обеспечивают надежную защиту двигателя от износа и отложений, поддерживают его чистоту и эффективную работу, а также совместимы с системами снижения токсичности выхлопных газов.

Одобрениями Mercedes-Benz обладают 5 наименований моторных масел профессиональной линейки: ROLF Professional SAE 0W-20 ACEA C5, ROLF Professional SAE 0W-30 ACEA C3, SAE 5W-40, ROLF Professional ACEA A3/B4, API SP, ROLF Professional MS 5W-30 ACEA C3, ROLF Professional SAE 5W-30 API SN, ACEA C3.

  • Новая Honda Aircraft мощностью 13 960 л.с. Кроме того, этот Honda Aircraft Elite II имеет полностью автономную систему управления.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0