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7 мест, 300 л.с., супероснащение – крутой внедорожник для большой семьи

Эксперт «За рулем» объяснил, в чем фишки модели Tank 500 с приставкой Urban

Запоминающаяся внешность

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Tank 500 Urban получил оригинальную решетку радиатора. Также у него новый дизайн колес.

Отличить новую модель сзади еще проще. Нишу запасного колеса заняла аккумуляторная батарея гибридной силовой установки. Запаска переехала на дверь багажника. А на ее кожухе разместилась камера заднего вида.

Urban с запасным колесом на двери багажника смотрится внушительнее.

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Семиместный салон

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В отличие от обычных бензиновых версий Tank 500 с двигателем V6, у Урбана сзади не два отдельных кресла, а общее сиденье, разделенное в соотношении 60:40. Спинки регулируются по углу наклона, а подушки перемещаются в продольном направлении.

Но главное – есть третий ряд. Долго сидеть тут рослым людям неудобно, особенно если сиденья второго ряда находятся в крайнем положении. Но в сравнении со многими семиместными внедорожниками – терпимо. Для третьего ряда сделали дополнительные подстаканники и дефлекторы вентиляции.

В трехрядной конфигурации объем багажника составляет всего 98 л. Но если сложить задние сиденья, грузовой отсек становится огромным. Спинки опускаются с помощью электропривода. Кнопки расположены около второго ряда сидений и на боковых стенках багажника.

Второй ряд представляет собой общий диван, разделенный на неравные части в соотношении 40:60.
Долго сидеть на третьем ряду, особенно высоким людям, будет тяжело.

Крутая техническая начинка

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Под капотом работает не трехлитровый двигатель V6, а рядная турбо-«четверка» 2.0 мощностью 245 л.с., которой помогает электромотор в 54 л.с.

Мощность такая же, как у обычного Tank 500 с «шестеркой», – 299 л.с. А вот максимальный крутящий момент существенно выше – 616 Н·м вместо 500.

Гибридная силовая установка Hi4T (Hybrid Intelligent 4WD Tank) выполнена по параллельной схеме. Электродвигатель расположен перед гидротрансформатором автоматической коробки и помогает бензиновому двигателю на переходных режимах, а также работает как генератор для подзарядки батареи.

По динамике Urban заметно превосходит обычные бензиновые версии. Особенно это заметно при разгоне с малых скоростей. Да и в целом управлять тягой на гибридном Тэнке удобнее.

И расход топлива ниже. В смешанном режиме гибридный Tank 500 Urban легко укладывается в 12 л/100 км. Для здорового рамного внедорожника – отличный показатель.

На приборной панели и на экране мультимедийной системы появились графические изображения, показывающие распределение энергии и текущий заряд батареи.
На приборной панели и на экране мультимедийной системы появились графические изображения, показывающие распределение энергии и текущий заряд батареи.

Сколько стоит?

Цена на гибридный Tank 500 – 6,3 млн рублей. Столько же стоит бензиновый Tank 500 в комплектации Adventure. Но по уровню оснащения Urban сравним с топовым Premium за 7 млн рублей. И дешевле, и третий ряд в наличии. Для дома, для семьи – то, что надо.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 5
20.02.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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