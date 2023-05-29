Новый большой рамник: как Крузак, но вдвое дешевле

Tank 500 при длине 4886 мм оказывается между Prado и «трехсотым». А колесная база (2850 мм) – такая же, как у старшей Тойоты.

Большой и внушительный

Запас пространства в районе коленей на втором ряду – гигантский! Только пол высоковат, ведь под ним – рама.

И оснащен второй ряд на зависть многим. У дивана есть подогрев и вентиляция, массаж, регулировка угла спинки – правда, не очень удобная. В центральном подлокотнике – сенсорный дисплей, дублирующий управление этим оборудованием, а также приятной «музыкой» Infinity с 12 динамиками и сабвуфером.

Багажник не так просторен, как ждешь от машины такого размера. Погрузочная высота – почти 90 см, а спинки не складываются вровень с полом. К нам Tank 500 пока пойдет в версии с запаской под днищем, а не на задней двери – такие есть в Китае. Зато запаска полноразмерная, на литом диске.

Салон выглядит современно и даже игриво на фоне брутальной внешности. Рулевая колонка – с электрорегулировкой, крыша – панорамная, что редкость для рамников. Ну а к отличной отделке мы привыкли и на «китайцах», которые в 2-3 раза дешевле.

Классно едет!

Рельефные и немного навязчивые кресла настраивают на интересную управляемость. Мне кажется, Tank 500 рулится точнее и приятнее всех известных внедорожников.

Конечно, есть и крены, и намеки на вибрации неподрессоренных масс. И потряхивает чуть больше, чем ждешь. Но по разбитому проселку Tank идет энергоемко и уверенно. Легкие вертикальные колебания добавляют «премиальности» ощущениям. На пневмоподвеске было бы мягче. Но ее нет и не будет.

Как и дизеля: китайцы считают, что это удел коммерческого транспорта. У Танка – бензиновый битурбомотор V6 3.0. На каждый ряд цилиндров – по турбокомпрессору, есть и 48-вольтовая мягко-гибридная система с батареей под полом багажника. Везут эти 500 Н.м и 300 л.с. динамично и тихо.

Проблемы есть в переходных режимах – когда то тронешь газ, то отпустишь. Девятиступенчатый автомат переключается с рывками. Возможно, дискомфорта добавляет включение-выключение гибридного «довеска». За 9 с (по моим замерам) Tank «сотню» разменивает, но на кик-даун отвечает, подумав секунды две. И расход на шоссе – не менее 12-13 л/100 км. А ведь бензин – АИ-95!

Насторожили тормоза – у Tanka они без механической связи. Сигнал от педали к колесам идет по проводам. При плавных замедлениях всё отлично. А при экстренном торможении педаль проваливается пугающе глубоко.

Лучше катить степенно и наслаждаться тишиной, в том числе благодаря активному шумоподавлению. Дорожные шумы равномерные и несильные, ветер не слышен до 150 км/ч, а внешние звуки гасятся трехслойными стеклами.

В салоне есть немало «человеческих» кнопок, в том числе для всех внедорожных функций. Ручное переключение девяти передач – лепестками на руле.

Продолжение — на следующей странице.