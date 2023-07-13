Haval обновил Dargo – фото кроссовера

Автомобиль изменился снаружи и стал мощнее.

Новинка получила новую решетку радиатора с двумя массивными поперечными планками, на одну из которых нанесена крупная надпись «Haval».

Круглые фары в ретростиле остались, но их окантовка изменилась.

Самое большое изменение в задней части автомобиля коснулось фонарей: в старой модели их разделяла надпись «Haval», а теперь они соединены светящейся полосой.

Ожидается, что Haval Dargo получит двигатели 1.5T и 2.0T мощностью 238 л.с., что на 46 лошадиных сил больше, чем у текущей модели.

Обновленный автомобиль по-прежнему будет предлагаться с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Версия с 1,5-литровым мотором будет переднеприводной, а с 2-литровым – полноприводной.

Напомним, что в России представлена 2-литровая версия Haval Dargo мощностью 192 л.с., оснащаемая роботом и с передним или полным приводом на выбор покупателя. Рекомендуемые цены на кроссовер начинаются от 3 169 000 рублей.

Откуда теперь будут брать технику для Украины? Запасы НАТО истощились. Теперь ради поставок придется разоружать армии НАТО. Или…

«За рулем» можно читать в Телеграм .

Фото: Haval