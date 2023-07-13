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Откуда теперь будут брать технику для Украины

Запасы НАТО истощились. Теперь ради поставок придется разоружать армии НАТО. Или…

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По словам министра обороны России Сергея Шойгу, с 4 июня потери противника составили более 26 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц различного вооружения. Уничтожено: 21 самолет, 5 вертолетов, 1244 танка и других боевых бронированных машин. В их числе 17 немецких танков Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley. И потери растут – в посвященных СВО Telegram-каналах появляются все новые сообщения об уничтоженной бронетехнике ВСУ.

К таким расходам НАТО был явно не готов. С поставками вооружений уже наблюдаются проблемы, которые произрастают из того, что промышленность стран НАТО не способна восполнить запасы бронетехники, переданной со складов Киеву. Теперь настала очередь отбирать технику у армий Европы и США?

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Мнение эксперта

Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН:

— Анализируя возможности дальнейшей военно-технической поддержки Украины со стороны НАТО, нужно иметь в виду несколько базовых моментов.

Военная промышленность ни Западной Европы, ни США в настоящее время не обеспечивает даже простое воспроизводство тех количеств боевой техники, что уже переданы Украине. Ожидаемые многими решения по расширению производственных мощностей так и не были приняты, а существующие мощности не обеспечат этого расширения в нужных объемах.

Дальнейшие поставки теми же темпами возможны только за счет передачи строевой техники армий НАТО и серьезного сокращения стратегических запасов армии США, что очевидно неприемлемо по политическим причинам.

Остается возможность закупок техники в третьих странах, но эти источники имеют свои ограничения как по запасам, так и по производственным мощностям.

Очевидным следующим шагом является прямое вмешательство армий НАТО на поле боя, что означает прямую войну с Россией и также неприемлемо.

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Американская идея возложить на Европу основные расходы по обеспечению собственной обороноспособности и сосредоточиться на противостоянии с КНР очевидно остается недостижимой.

В этих условиях остается вопрос, кто первым в НАТО и на каких условиях предложит переговоры с Россией без обязательной приставки «после освобождения территорий».

В настоящее время такое предложение само по себе тянет на политическое самоубийство, но настроения на Западе постепенно меняются.

Источник: Telegram-канал Dambiev со ссылкой на «Специально для RT»

Фото: EPA, ИМЭМО РАН

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