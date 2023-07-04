Внутрь не полезу! Чем плох французский танк AMX-10RC

Бойцы ВСУ бросили уже не один такой колесный танк. А российские военные не берут эти затрофеенные машины на вооружение.

Корреспондент французского агентства «Франс Пресс», страны, которая передает военную технику Украине, решил выяснить, насколько хороши боевые машины Франции у бойцов ВСУ. Но наткнулся на критику.

В частности, речь шла о бронеавтомобилях AMX-10 RC, которые называют также колесным танком – как выяснилось, зря. Это совсем не танк.

Они используются для огневой поддержки из-за легкой брони. Вооружение у них хорошее, их приборы наблюдения хорошие. Но, увы, именно легкая броня делает их непригодными», – цитирует РИА Новости слова командующего одним из батальонов ВСУ с позывным «Спартанец».

Даже взрыв снаряда возле этой бронемашины способен угробить весь экипаж. А это жизни четырех людей. Так и случилось во время артобстрела со стороны российских войск.

Снаряд разорвался рядом с машиной, осколки пробили броню, и боекомплект сдетонировал. Экипаж из четырех человек погиб», – говорит «Спартанец».

Кроме того, машина слишком сложная, чтобы освоить управление ею за месяц (поэтому воевать приходится с инструкцией на коленках), есть проблемы с коробкой передач, которая не любит езду по грунтовым дорогам и ломается. Также у AMX-10 RC плохая проходимость.

По этим причинам солдаты ВСУ предпочитают бросать AMX-10 RC на поле боя.

Такой французский бронемобиль недавно достался бойцам отряда «Каскад», причем без единого выстрела. Произошло это во время самоубийственной атаки под Новодонецком, в ходе которой было уничтожено множество боевых машин ВСУ.

Затрофеенный AMX-10 RC просто застрял, и экипаж не стал ждать прихода российских военных: они бросили машину и отступили.

Уже когда они тикали, танк развернулся на проулок, хотел проехать здесь, но воткнулся носом в яму и застрял. Экипаж бросил машину и убежал. Там внутри боекомплект полный, она ни одного выстрела не сделала», – рассказал один из бойцов отряда.

Брать на вооружение эту машину российские военные не хотят – толку от нее ноль.

Другой танк AMX-10 RC тоже был просто брошен после того, как застрял. Возле него лежала инструкция.

В США назвали бесполезной военную технику для ВСУ – все переданные бронемобили, БТР и танки никак не повлияли на ход боев.

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Фото: Викимедия