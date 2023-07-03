БТР-82А получил новую версию

Бронетранспортер показали на тульском Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего – 2023».

На днях впервые была показана новая версия БТР-82А, которая может не только отражать атаки с воздуха, в том числе сбивать небольшие беспилотники, но и вести огонь по наземным целям.

Для этого БТР оснастили модуль с двумя 23-мм зенитными пушками 2А7, как на гусеничных ЗСУ-23-4 «Шилка».

Кроме того, бронетранспортер оснастили современной радиолокационной станцией и прицельной обзорно-панорамной (сферическая установка спереди) системой разработки АО «НТЦ Элинс».

Новая боевая машина будет незаменима в современных войнах, в которых все активнее и активнее применяются беспилотники: камикадзе, разведчики, доставщики малогабаритных боеприпасов и так далее.

Также новый модуль БТРа может вести огонь и по наземным целям – ее мощности более чем достаточно, чтобы уничтожать вражеские бронемобили.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС, Telegram-канал bmpd