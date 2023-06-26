Все переданные бронемобили, БТР и танки никак не повлияли на ход боев.

А главным виновником этого называется эффективность оружия РФ и грамотность его применения.

В итоге собранная по сусекам западная военная техника не спасает Вооруженные силы Украины от поражений, пишет обозреватель Филлипс Пейсон О’Брайен в своей статье, опубликованной в The Atlantic.

Не ждет обозреватель перемен и в случае передаче Украине самолетов НАТО, так как у России очень мощные военно-воздушные силы, которые в ходе многих конфликтов демонстрировали свое техническое превосходство, а также мастерство и жесткость пилотов.

«Россия также может использовать большое количество беспилотных летательных аппаратов как для сбора разведданных, так и для прямых действий против украинских сил. Российские вертолеты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники», – пишет О’Брайен.

Обозреватель донес до читателей The Atlantic и то, что большинство немецких танков Leopard и американских боевых машин пехоты Bradley уже уничтожено. Они расстреливаются даже целыми колоннами, как на это произошло на ореховском направлении в Запорожской области.

По словам глава Минобороны России Сергея Шойгу Запад вложил в войну на Украине уже более 65 млрд долларов. Эти деньги пошли, в том числе, и на оплату иностранных наемников, которых в ВСУ насчитывается около 2,5 тысяч человек.

Украинцы стали сами уничтожать свои Леопарды – о причинах, почему они так делают, рассказал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Фото: Youtube