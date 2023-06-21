Украинцы стали сами уничтожать свои Леопарды

О причинах, почему они так делают, рассказал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Дмитрия Рогозина, разведчики ознакомили его с любопытным документом, из которого следует, что руководство ВСУ крайне обеспокоено массовой порчей украинскими танковыми экипажами своих же собственных Леопардов.

В упоминаемом донесении командованию один украинский офицер описывает «вызывающее поведение» своих подчиненных. Танкисты то песок куда не надо в двигатель танка засыпают, то намеренно наезжают задом на предварительно установленные ими же мины, якобы случайно.

«Из документа следует, что украинские экипажи «Леопардов» повально отказываются на них воевать, а если их всё равно гонят в атаку, они выводят свою технику из строя, лишь бы только на попадаться русским на глаза, оказавшись под прицелом. Причина проста: офицер ВСУ на нее в документе так и указывает – русскими солдатами эти немецкие танки на уровне инстинкта и исторической памяти воспринимаются в качестве первоочередной цели. По ним бьют из артиллерии и ПТУРов, по ним работает армейская авиация и ударные БПЛА», – рассказал Дмитрий Рогозин.

Экипажи Леопардов в армии Украины считают смертниками. Сами же танкисты предпочитают советские танки Т-72/62/64, выжить в которых гораздо больше шансов. И дело не только в броне и защищенности экипажа.

«Им даже выбраться из горящего немецкого танка не дают, русская пехота их дружно уничтожает из всех стволов. Мне, кстати, об этом в 1-м Барсе, который входит в состав 70-го полка 58-й армии, рассказывали. Их пулеметчик выкосил всех, кто пытался выбраться из подбитых «Леопардов». Короче, даже в плен нет шансов у этих украинских танковых экипажей попасть. Такие вот дела», – делится информацией Рогозин.

Также бывший глава Роскосмоса предположил, что экипажи танков США, как только их поставят Украине, ждет та же участь.

Отряды «Ахмат» получат 100 военных автомобилей. Перед отправкой техники в зону СВО ее лично осмотрел глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA