Отряды «Ахмат» получат 100 военных автомобилей
Техника была продемонстрирована в Грозном – это броневики «Тигр» и «Ахмат», грузовые автомобили КАМАЗ и внедорожники УАЗ, а также пикапы.
Все эти автомобили уже отправлены подразделениям «Ахмат» на передовую.
Спецотряды «Ахмат» были направлены в ДНР. Перед ними поставлена задача освободить ряд населенных пунктов.
Бойцы спецназа «Ахмат» приступили к штурмовым действиям на Марьинском направлении 30 мая, а к 1 июня освободили 70% н.п. Марьинка, рассказал командир спецназа Апты Алаудинов.
Перед штурмовыми отрядами поставлена цель отодвинуть противника за линию досягаемости артиллерийского обстрела Донецка, чтобы обезопасить гражданское население.
Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики:
— Вопрос материально-технического оснащения чеченских подразделений, участвующих в СВО, является для нас одним из самых приоритетных. В этой связи мы регулярно закупаем военную технику, с помощью которой наши бойцы намного эффективнее решают поставленные перед ними задачи.
Во вторник я лично проверил качество и возможности новой партии военной техники, которая включает в себя сто единиц пикапов, бронетранспортеров, бронеавтомобилей и грузовиков. Помимо высокой степени защиты экипажа, бронеавтомобили отличаются высокой управляемостью, проходимостью и удобством эксплуатации.
С начала СВО мы закупили нашим бойцам свыше одной тысячи единиц военной техники, включая 128 экземпляров бронированного транспорта. Тем самым мы исключили проблему транспортного снабжения чеченских подразделений «Ахмат», что в итоге отразилось на их высокой эффективности.
- НАТОвские машины переходят на сторону России. Это, в частности, трофейные бронетранспортеры американского производства.
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