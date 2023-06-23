Вскрылись все уязвимости Леопардов

«Сейчас даже немножко смешно вспоминать заявления, что «Леопард – это невероятно живучая техника».

Танки, которые были переданы Украине странами НАТО, переоценили: на поле боя они так и не смогли показать себя с хороших сторон. Наоборот: реальные боевые действия выявили у них огромное количество существенных недостатков. А еще они отлично горят.

Об этом рассказал в эфире своего видеоблога российский военкор Марат Хайруллин.

«У них были огромные надежды, они слюной взахлеб исходили про эти Леопарды, про Бредли. Сейчас даже немножко смешно вспоминать: эти эксперты, которые кричали, что Леопард – это невероятно живучая техника, потому что в наших танках бойцы сидят на боекомплекте, там карусель находится и в корпусе боекомплект находится, поэтому это очень уязвимо. А у них, видите ли, в чем преимущество Леопарда, они боекомплект разместили в башне и специальном хвостовом отсеке, который сзади огромной дурой нависает. Он отстреливается, поэтому экипаж остается всегда живой. Но при этом, все забыли что эти бои показали – эти башни огромные, это отличная мишень, легко в нее нацеливаться. Получается, в два-три раза больше площади нашего танка», – рассказал военкор.

Он также рассказал о том, что ВСУ постоянно охотится за танками советской разработки, пытаясь их затрофеить, чтобы потом использовать их против российской армии. Также на поле боя солдаты ВСУ стараются, в первую очередь, спасти свои танки советского производства и вывезти их в тыл для дальнейшего ремонта. Леопарды же бросаются или добиваются самими же ВСУшниками.

«Пытались в начале этого контрнаступления и наши СМИ продавать такой нарратив, что украинцы всеми силами спасают западную технику. А по факту я знаю – на поле боя совершенно по-другому: украинцы судорожно пытаются спасать именно нашу, советскую технику. Вообще, они дико, всеми силами охотятся за нашими танками. Им попадается Т-80 в трофей – это великое достижение для них, они там целое подразделение кладут, чтобы затрофеить хоть один танк», – говорит Марат Хайруллин в своем видеоблоге.

Но есть еще одна причина, по которой украинские военные предпочитают не воевать на Леопардах. О ней рассказал Дмитрий Рогозин: российские военные первым делом уничтожают именно их, даже не давая экипажам возможности спастись.

Фото: EPA/CLEMENS BILAN