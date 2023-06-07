Чем так быстро уничтожается бронетехника НАТО в зоне СВО

Один танк «Леопард» был уничтожен самими украинскими танкистами.

ВСУ начали применять в зоне СВО полученные у НАТО танки «Леопард», а российские военные начали их уничтожать. Согласно сводке Минобороны РФ в первый же день появления немецких танков на поле боя (5 июня) было уничтожено 8 этих машин. Кроме «Леопардов» были уничтожены 20 других танков, включая три французских колесных танков АМХ-10, и 109 бронемобилей.

По словам врио главы российской Донецкой народной республики Дениса Пушилина один «Леопард» был уничтожен украинцами. Российские военные хотели отбуксировать с поля боя один из брошенных «Леопардов», но руководство ВСУ поспешило расстрелять его.

«Когда наши танки выдвинулись, чтобы его вытащить, появились два танка ВСУ. Но вместо того, чтобы отражать нашу атаку они начали уничтожать танк Leopard», – рассказал Денис Пушилин.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, чем выводится из строя техника НАТО. Западная бронетехника оказалась уязвима вертолетными ракетами «Вихрь», которые несут российские ударные вертолеты Ка-52.

«К сожалению, не сообщается, какой тип «леопардов» уничтожен. До конца не ясно - это Leopard-1 или Leopard-2. Дело в том, что Leopard-1 гораздо слабее бронирован, чем Leopard-2. Leopard-1 - это более устаревшая модель, у нее очень слабое бронирование. Хотя и Leopard-2 тоже уязвим. На башне и в верхней части корпуса имеется бронирование, защищающее лишь от осколков и пуль. Поэтому применение противотанковых ракет наших вертолетов всегда оправдано и эффективно, – цитирует МК слова эксперта. – Ракеты «Вихрь» обычно поражают цель с расстояния 6-7 километров. Дальность более новых ракет, если не ошибаюсь - порядка десяти километров. Работая на таком удалении, вертолеты не входят в зону поражения переносных зенитных ракетных комплексов».

В зону СВО отправились бронированные снайперы – огонь их высокоточных пушек будет управляться с помощью дронов.

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Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis, Министерство обороны РФ