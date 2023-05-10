Что это было? Чем удивил «Спартак», принявший участие в Параде Победы

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Этот бронемобиль сделан по принципу БТР – у него нет рамы.

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Несущий бронированный кузов автомобиля способен защитить экипаж от мощного стрелкового оружия. В частности, его передняя часть, в том числе стекла, выдерживают попадания бронебойно-зажигательных пуль Б-32 калибра 14,5 мм.

Борта же останавливают пули того же класса, но калибра 12,7 мм. Что касается днища, то благодаря своей V-образной форме оно защищают от подрыва мин мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, знаменитый американский Oshkosh M-ATV защищает от мин мощностью до 7 кг.

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При этом «Спартак» собран из узлов и агрегатов, чье серийное производство отлично налажено, и все эти комплектующие уже прошли проверку на армейских грузовых автомобилях. В том числе в ходе СВО. Такая унификация упрощает и удешевляет эксплуатацию автомобиля, а также снижает его стоимость.

В салоне бронеавтомобиля «Спартак» есть места для 10 человек, причем в полном снаряжении. Для каждого установлено антитравматическое кресло с 3-точечными ремнями.

При необходимости десант может молниеносно покинуть салон – у бронемобиля пять широких одностворчатых распашных дверей. Одна их них сзади.

Оснащается «Спартак» российским турбодизельным двигателем мощностью 312 л.с. и механической 5-ступенчатой коробкой передач (уже разработан вариант и с автоматом). В результате 14,5-тонный броневик может развивать скорость до 100 км/ч, а запас его хода при этом составляет 1000 км.

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Другие характеристики «Спартака»:

  • длина – 6500 мм,
  • ширина – 2550 мм,
  • высота – 2800 мм,
  • дорожный просвет – 400 мм,
  • привод – полный.

Есть также возможность установки дополнительных бронеэкранов, что при необходимости повысит уровень защищенности бронемобиля.

Фото: Военный осведомитель

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За РулемКирилл Панов
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