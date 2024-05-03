Наша «тройка» и одноклассники — кто был мощнее и быстрее?
В новом номере журнала «За рулем» обозреватель Сергей Канунников проводит детальный анализ инженерных решений, примененных в ВАЗ-2103, и сравнивает их с теми, что использовались в именитых западных автомобилях-одноклассниках. И делает вывод о том, каким был советский автомобиль на фоне конкурентов. Предвосхищая статью, используем несколько цифр из нее, чтобы сделать первое сопоставление.
Для всех автомобилей приведены показатели массы, а также мощность применяемых двигателей. Используя отношение второго параметра к первому, получим удельную мощность. Она, пусть только в первом приближении, покажет нам, насколько динамичным был тот или иной автомобиль. Если гамма моторов имела более одного варианта, приведены цифры для базовой версии и для наиболее мощной.
|Автомобиль
|Снаряженная масса, кг
|Мощность, л.с.
|Удельная мощность л.с./кг
|ВАЗ-2103
|1030
|75
|0,073
|Audi 80
|880
|65-110
|0,074-0,125
|Alfa Romeo Alfasud
|860
|63-126
|0,073-0,147
|Opel Kadett C
|775
|40-110
|0,052-0,142
Заметим, что у Opel в графе «Масса» указан показатель для двухдверного седана, и он меньше, чем для четырехдверного. Но на примере Audi 80 мы видим, что разница в две двери тогда давала прибавку всего около 10 кг. В целом же, ВАЗ-2103, хоть и был мощнее большинства конкурентов в базовых версиях, был тяжелее, и при этом не имел более производительных моторов. Понятно, почему так произошло: ставка была сделана на надежность и доступность.
Интересно сравнить конструкцию этих машин более подробно? Тогда добро пожаловать на страницы майского номера журнала «За рулем»! Уже в продаже!
|Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:
Публикация подготовлена по материалам статьи «Тройка с плюсом», опубликованной в журнале «За рулем» №5/2024.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube