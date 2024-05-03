Наша «тройка» и одноклассники — кто был мощнее и быстрее?

Эксперт сравнил скорость ВАЗ-2103 с Audi 80, Alfa Romeo Alfasud и Opel Kadett C

В новом номере журнала «За рулем» обозреватель Сергей Канунников проводит детальный анализ инженерных решений, примененных в ВАЗ-2103, и сравнивает их с теми, что использовались в именитых западных автомобилях-одноклассниках. И делает вывод о том, каким был советский автомобиль на фоне конкурентов. Предвосхищая статью, используем несколько цифр из нее, чтобы сделать первое сопоставление.

ВАЗ-2103

Для всех автомобилей приведены показатели массы, а также мощность применяемых двигателей. Используя отношение второго параметра к первому, получим удельную мощность. Она, пусть только в первом приближении, покажет нам, насколько динамичным был тот или иной автомобиль. Если гамма моторов имела более одного варианта, приведены цифры для базовой версии и для наиболее мощной.

Автомобиль Снаряженная масса, кг Мощность, л.с. Удельная мощность л.с./кг ВАЗ-2103 1030 75 0,073 Audi 80 880 65-110 0,074-0,125 Alfa Romeo Alfasud 860 63-126 0,073-0,147 Opel Kadett C 775 40-110 0,052-0,142

Базовый двухдверный седан Ауди 80 был чуть легче четырехдверки – 870 кг

Заметим, что у Opel в графе «Масса» указан показатель для двухдверного седана, и он меньше, чем для четырехдверного. Но на примере Audi 80 мы видим, что разница в две двери тогда давала прибавку всего около 10 кг. В целом же, ВАЗ-2103, хоть и был мощнее большинства конкурентов в базовых версиях, был тяжелее, и при этом не имел более производительных моторов. Понятно, почему так произошло: ставка была сделана на надежность и доступность.

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Публикация подготовлена по материалам статьи «Тройка с плюсом», опубликованной в журнале «За рулем» №5/2024.