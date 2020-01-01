ВАЗ-2103: одни из самых редких и престижных Жигулей

Эта вазовская машина стоила почти в полтора раза больше предшественницы, хотя мало чем отличалась от нее. Но покупатели охотно переплачивали.

«Я — как престижная женщина... Ну, как дубленка, как третья модель Жигулей...»

Из к/ф «Дневной поезд»

Престиж — ключевое слово для понимания того, чем была для потребителя начала семидесятых «третья» модель Жигулей. Ее так и называли — не ВАЗ-2103, а просто: «третья». Чуть ли не впервые в истории нашего автопрома в продаже появилась машина, которая всем своим видом говорила: «Я — люкс!»

Брошенная на произвол судьбы лимитчица Катя из фильма «Москва слезам не верит» сделала на столичной фабрике головокружительную карьеру и, конечно же, стала обладательницей самой престижной на тот момент вазовской машины.

Формально говоря, 2103 была сильно приукрашенной «единичкой» модели 2101. Унификация по кузову была максимальной и составляла около 80%. Но так говорят сегодня. А тогда, в 1972 году, всё воспринималось совсем иначе. Вазовцы умудрились преобразить «копейку» так, что огромная разница в цене (7500 ₽ против 5500 ₽) не вызывала удивления. Салон казался роскошным: ворсовый ковер, отсутствие голого металла в верхней части дверей, тахометр, часы, комбинированная обивка сидений из сукна и кожзаменителя, подлокотник для задних пассажиров. Снаружи бросались в глаза измененные обводы кузова, вытянутые крылья, хромированные накладки, четырехфарная оптика… И — шикарная мелочь! — красные фонарики в торцах открытых передних дверей! Впоследствии, с приходом бедности, вместо фонариков на последующих вазовских моделях появись убогие катафоты.

Первый автомобиль Михаила Михайловича

…Я купил свой первый автомобиль — «трешка» желтенькая. Абсолютно безотказная! Она заводилась всегда — даже когда я оставлял ее на полгода зимой в Москве.

Из интервью Михаила Жванецкого для «За рулем»

Левая, правая где сторона?

Красота красотой, а вот унификация с приходом «трешки» пострадала. Если на «копейке» боковые повторители сигналов поворота были круглыми, а потому одинаковыми справа и слева, то на 2103 детали стали разными. Параллелограмм справа налево никаким чудом не переставить. То же касается и задних фонарей. Кстати, с приходом модели 2106 с ее боковыми прямоугольниками повторители опять стали одинаковыми.

Неисправные? Годятся!

Фары автомобилей ВАЗ-2103 (а затем и ВАЗ-2106) позволяли применять частично неисправные лампы! И все потому, что нити ближнего света двухнитевых ламп, установленных во внутренних фарах... не использовались! Поэтому на этом месте можно было устанавливать лампы с перегоревшей нитью ближнего света — например, из внешних фар, где эта нить как раз активно использовалась и часто выходила из строя.

Излучающий надежность и благополучие Ипполит из «Иронии судьбы…» был, конечно же, обладателем третьей модели Жигулей. И, судя по всему, ездил на ней круглый год — тогда это делали единицы.

Решетка радиатора

Изначально решетка радиатора для 2103 оказалась слишком большой для отечественной линии гальванизации. Тогда итальянцы расчленили ее пополам, предложив перед установкой на машину соединять половинки винтами. Наши отказались: так, мол, и трудоемкость возрастает, и разболтается такая конструкция во время движения. Итальянцы долго сопротивлялись, но крепление половинок в итоге переделали.

Переверните фонарь!

При освоении производства задних фонарей возникла куча проблем: рассеиватель разваливался по стыку цветов, а катафот не хотел держаться должным образом. Процент брака был огромным, поэтому конструкторы применили необычное решение, фактически перевернув фонарь вверх ногами! При этом катафот уже не нужно было утапливать глубоко в красную часть, а проблема оказалась закрытой.

Сегодня на барахолке задний фонарь от 2103 можно приобрести, если повезет, примерно за 3000 руб. В свое время фонарь в сборе стоил около 10 руб., но в продаже появлялся нечасто.

Отечественный горшок

Четырехфарная система головного света потребовала от производственников непривычно точного выдерживания геометрических параметров отражателя и рассеивателя. Наш завод во Владимирской области оказался к этому не готов, а потому поначалу делал только «горшок» (корпус, штампованный из листового металла и окрашенный в черный цвет). Оптический элемент в сборе покупали у фирмы FER в ГДР, затем производство фар освоила чешская фирма «Автопал».

Лишь в 1976 году на ВАЗ начали поставляться полностью отечественные фары.

Снимая совместный фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» просто необходимо было засветить на экране и лучший совместный автомобиль. Им мог стать только ВАЗ-2103.

Качественный миллионер

Миллионным вазовским автомобилем в декабре 1973 года стала именно «трешка» — ВАЗ-2103. А в декабре следующего, 1974 года эту модель отметили «Знаком качества»!

Спорт

В июле 1973 года на чемпионате России по шоссейно-кольцевым гонкам в Ленинграде первую золотую медаль чемпиона РФ завоевал на автомобиле ВАЗ-2103 мастер спорта, вазовец Эдуард Пистунович. В 1974 году на ВАЗ-2103 чемпионами Союза по авторалли стали А. и Г. Козырчиковы. На первом ралли «1000 озер» в 1974 году экипаж Л. Шувалов — Л. Потапчик завоевал первое место в классе А2–1600. Этот успех в следующем году повторил экипаж в составе А. и Г. Козырчиковых.

С 1976 года на ВАЗ-2103 выступал самый известный советский гонщик тех времен — Стасис Брундза. Во время ралли «Акрополис-76» был установлен рекордный показатель для советского автомобиля на этапах чемпионата мира по ралли. Экипаж Брундза-Гирдаускас занял шестое место в абсолюте этой гонки.

А всего было выпущено 1 304 899 экземпляров ВАЗ-2103 различных модификаций.