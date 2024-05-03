Россия приспособилась: ввоз машин из Японии достиг досанкционного уровня

Более 20 тысяч иномарок ввезли в марте во Владивосток физические лица

Объемы импорта автомобилей в Россию достигли впечатляющих значений. Только за март таможенный пост во Владивостоке оформил 21 тысячу автомобилей, привезенных физическими лицами для собственного пользования.

«В марте 2024 года Владивостокская таможня оформила 21 тысячу автомобилей, ввезенных частными лицами. Этот показатель сопоставим с объемами до введения санкций», – сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.

Напомним, что с 9 августа 2023 года вступили в силу санкции, наложенные Японией на Россию. Под запрет попали гибридные и электрокары, а также автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра.

Отмечается, что в настоящее время российские граждане, в основном, предпочитают привозить бюджетные автомобили из Японии и Южной Кореи, с объемом двигателя до 2 литров. Также растет количество европейских праворульных машин с двигателем объемом от 1,2 до 1,6 литра. Среди них – BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi.

Напомним также, что после введения японских санкций предприниматели стали использовать третьи страны для ввоза автомобилей, что повлияло на итоговую стоимость транспортных средств. Кроме того, автомобильный рынок России начал предлагать покупателям китайские и европейские бренды.

В феврале и Южная Корея закрыла экспорт в Россию авто с моторами более 2 литров. Однако эксперты считают, что когда законодательство позволит производителям из этих стран вернуться на наш рынок, может оказаться, что возвращаться некуда.

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Источник: ФедералПресс