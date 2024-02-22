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Эксперты: санкции Южной Кореи на экспорт авто в Россию наш рынок не почувствует

Южная Корея закрыла экспорт в Россию авто с моторами более 2 л

Новые санкции Южной Кореи, направленные на экспорт автомобилей в Россию, не окажут существенного влияния на рынок новых легковых автомобилей, так как дилеры уже практически полностью отказались от поставок авто из этой страны, считают автоэксперты.

В декабре 2023 года Минпромторг Республики Корея расширил перечень товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию нужно получать специальное разрешение правительства. Под ограничения в том числе попали все автомобили с объемом двигателя свыше двух литров.

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Во вторник власти страны уточнили, что изменения начнут действовать с 24 февраля.

В 2023 году в Россию из Южной Кореи было завезено немногим более 10,5 тысячи единиц. Из них 7,7 тысячи с моторами, объём которых превышает 2 л.

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Из-за корректировки ставок утильсбора крупные дилеры, занимающиеся в том числе параллельным импортом, практически полностью отказались от поставок автомобилей из Южной Кореи. С начала года из Южной Кореи в Россию поступали только модели марки Genesis.

С введением ограничений и после распродажи складов эта марка фактически прекратит свое присутствие на нашем рынке.

Такие модели Hyundai, как Elantra, Custo и Mufasa, в настоящее время поставляются из Китая. Таким образом, введение санкций лишь символический шаг, который не нанесет ущерба южнокорейским производителям.

Напомним, в августе 2023 года власти Японии также запретили поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя более 2 литров. Из-за этих санкций объем экспорта подержанных машин из этой страны только в этом году сократится на 30%. До введения ограничений Россия была крупнейшим экспортным рынком.

Все подобные санкции негативно отразятся, в первую очередь, на тех странах, которые их вводят. Когда законодательство позволит производителям из этих стран вернуться на наш рынок, может оказаться, что возвращаться некуда, все места уже заняты.

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Источник: РИА «Новости»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash/Depositphotos
Количество просмотров 2
22.02.2024
Фото:Unsplash/Depositphotos
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