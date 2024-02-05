Стало понятно, насколько в 2024 году сократится экспорт японских машин с пробегом

Сотрудник внешторга Японии: в 2024 году из-за санкций экспорт сократится на 30%

Ожидается, что объем экспорта подержанных японских автомобилей в Россию сократится на 30% в 2024 году из-за введенных санкций. Это мнение высказал сотрудник отдела Европы, России и СНГ Японской организации развития внешней торговли (JETRO) Куния Асамото. Санкции, введенные правительством Японии 9 августа 2023 года, поставили под запрет поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1900 куб. см.

Экспорт машин ежемесячно сокращается более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом из-за этой меры, и ожидается, что в 2024 году уменьшится на 30% по сравнению с предыдущим годом. Сильное падение объема экспорта в Россию отмечено сразу после введения санкций в августе, с уменьшением объема поставок в сентябре и октябре на 51,8% и 46,8% соответственно.

Россия была крупнейшим экспортным рынком для японских подержанных автомобилей до введения санкций. На этом фоне был отмечен некоторый рост экспорта в нашу страну малолитражных автомобилей. Однако в целом поставки подержанных машин в РФ после августа стали неуклонно сокращаться.

Однако объем поставок за рубеж автомобилей с пробегом из Японии в целом продолжает расти, отметил эксперт. Вероятно, поставки были перераспределены на другие рынки сбыта.

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Источник: ТАСС