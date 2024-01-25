У Toyota появится еще один бренд

Компания Тойота планирует выпускать некоторые машины под новым брендом

Компания Toyota планирует выделить модель Century в отдельный бренд автомобилей класса суперлюкс. Такие слухи ходили давно, и теперь они подтвердились.

Узнаваемость бренда – палка о двух концах. С одной стороны, модель под известным брендом – это успешно и выгодно, но, с другой стороны, модель может не вписываться в бренд, и это будет мешать продажам.

Кроссовер Century

Например, покупатели быть ошеломлены Тойотой или Лексусом, который стоит более 20 млн рублей. Но если это Rolls-Royce или Bentley, то все нормально.

Кстати, Toyota Century примерно столько и стоит. Но продается модель пока исключительно на японском рынке, где принадлежность Тойоте никого не смущает. При выходе на международный рынок модели понадобится собственный бренд.

И бренд будет носить название Century, предлагая покупателям роскошный седан уровня Rolls-Royce и Bentley, а также кроссовер.