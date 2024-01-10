Выбираем лучший средний кроссовер — выигрываем Ладу!

Названы 6 новых среднеразмерных кроссоверов, появившихся в продаже в 2023 году

2023 год оказался щедрым на новинки на российском авторынке. Только в сегменте среднеразмерных кроссоверов появилось шесть новых моделей от разных производителей. И вы, наверняка, уже определились с любимчиками, а значит, теперь самое время голосовать!

Стартовала самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2024. В ходе голосования будут определены лучшие новинки, появившиеся в России в 2023 году. Решать, какие из них стали самыми красивыми, технически совершенными и практичными, будет самое строгое и непредвзятое жюри, то есть вы, наши читатели.

Большое онлайн-голосование уже вовсю идет, и по традиции мы проводим экзитпол по классам: уже сейчас, не дожидаясь главных итогов, по вашим голосам (опрос вы найдете ниже) мы с вами сможем понять, у кого больше шансов на победу.

После того как вы укажете понравившийся вам автомобиль, переходите в основное голосование и выбирайте, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.

Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2023 года, три автомобиля Lada – Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta.

Итак, в этом году на рынке появилось шесть новых среднеразмерных кроссоверов:

Changan CS75 Plus, универсал, 167 л. с., передний привод BAIC X55, универсал, 177 л. с., передний привод

Changan CS85 Coupe, купе-кроссовер, 224 л.с., передний привод Haval M6, универсал, 143 л. с., передний привод

JAC JS6, универсал, 174 л. с., передний привод Jetour X70 Plus, универсал, 190 л. с., передний привод

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» только новые модели – появившиеся в 2023 году или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет. BAIC X55, Changan CS75 Plus, Changan CS85 Coupe, Haval M6, JAC JS6 и Jetour X70 Plus как раз из их числа. А вот насколько они хороши, решать вам.

Прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.