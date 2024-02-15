Они вернутся, но хватит ли им тут места? Мнение об ушедших из России брендах

80% россиян допускают возвращение на авторынок ушедших из-за санкций брендов

Страховая компания «Росгосстрах» и «Открытие Авто» провели опрос и выяснили, что 80% россиян считают возможным официальное возвращение на рынок автомобилей тех марок, которые покинули страну из-за санкций.

Однако не все респонденты уверены в успешности этого возвращения и оценивают потенциальные сроки возврата по-разному. Треть опрошенных (32%) считает, что ушедшие бренды могут вернуться в ближайшие годы, а 28% предполагают, что только часть из них может вернуться. Еще 24% считают, что марки вернутся, но не смогут занять прежние позиции на рынке, и 17% полагают, что вернуться они смогут, но без должной поддержки государства и производственной базы окажутся неконкурентоспособными.

По мнению 20% опрошенных, ушедшие марки в Россию вообще не вернутся. Одни считают, что это связано с неспособностью этих марок достичь прежней прибыльности (14%), а другие – что рынок уже поделен, и им просто не найдется тут места (6%).

Отвечая на вопрос, каких типов автомобилей на российском рынке сегодня не хватает, большинство россиян (31%) указали на нехватку внедорожников и кроссоверов. На нехватку универсалов, хэтчбеков и седанов сетуют 19%, минивэнов – 13%.

Однако каждый пятый респондент (19%) считает, что представленных сегодня сегментов автомобилей на рынке вполне достаточно.

Недавно выяснилось, что сами китайцы с удовольствиям ездят на автомобилях европейских и японских марок. По крайней мере, в местном рейтинге продаж брендов только два бренда из КНР.