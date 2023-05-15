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Эффективны ли советские машины в современной войне

Как рассказал командир танка Т-80БВ, сложных целей для него нет.

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Российские танки Т-80БВ уже не раз доказали свою эффективность в ходе спецоперации. Об этом рассказал командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Бай.

«Танк Т-80БВ – машина хорошая, надежная, достаточно актуальная. Задачи способна выполнять. Стреляем как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Целей сложных нет. Мы здесь и находимся для того, чтобы цели поражать», – рассказал РИА «Новости» командир танка.
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Также он уточнил, что машины выезжают для уничтожения живой силы противника, укрепрайонов, орудий ежедневно.

О танке Т-80БВ

Танк Т-80 был принят на вооружение в 1976 году. Серийное производство велось на ПО «Кировский завод» с 1976 по 1978 годы. Затем танки выпускали на ЛКЗ (до 1992 г.) и на заводе ОЗТМ (Омск) – с 1985 г.

Отделение управления танка расположено в передней части корпуса, боевое отделение – в центральной, а моторное отделение – в кормовой части. Башня – полусферическая сварная, имеет узкую амбразуру для пушки. Передняя часть танка и башни имеют трехслойное комбинированное бронирование с керамическим наполнителем. Кроме того, на танках Т-80БВ установлен комплект навесной динамической защиты «Контакт-1».

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Этот почти 44-тонный монстр оснащается газотурбинным двигателем ГТД-1000ТФ мощностью 1100 л.с. который разгоняет танк на шоссе до 70 км/ч, а на пересеченной местности – до 50 км/ч.

Краткие характеристики танка Т-80БВ:

  • экипаж – 3 человека,
  • общая длина – 9,651 м,
  • длина корпуса – 6,982 м,
  • ширина – 3,582 м,
  • высота – 2,219 м,
  • дорожный просвет – 451 мм,
  • запас хода – 570 км (с внешними баками).

Основное орудие танка – 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-1 «Рапира» с эжекционной продувкой ствола. Она стабилизирована как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях. Боекомплект составляет 38 выстрелов. Также через ствол орудия запускаются ракеты (ПТРК 9К112-1 «Кобра» и 9К119 «Рефлекс»).

Помимо пушки танк оснащен пулеметами. Это спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет ПКТ (боекомплект 1250 выстрелов) и зенитный 12,7-мм пулемет НСВТ-12.7 «Утес» (боекомплект 300 выстрелов).

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Система управления огнем 1А33 имеет баллистический вычислитель 1В517, блок разрешения выстрела 1Г43 и датчики. Также есть оптический прицел-дальномер с лазерным прицелом 1Г42 и ночной прицел ТПН-3-49. В оснащение танка входят радиостанция Р-123М и аппаратура постановки дымовых завес ТДА 902Б «Туча».

Танк Т-80БВ способен преодолевать водные преграды глубиной до 5 метров, проезжая по дну без подъемов над поверхностью воды до 1000 м.

Кроме того, танк способен самоокапываться, для чего у него есть бульдозерный отвал шириной 2140 мм.

Фото: Александр Гармаев/ТАСС

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За РулемКирилл Панов
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