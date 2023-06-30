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В зоне СВО появился бронемобиль «Патруль»

Недавно семейство «Патруль» расширилось за счет новой и очень нужной модификации.

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Бронеавтомобили «Патруль» прошли конфликт в Сирии, где отлично себя зарекомендовали. Они надежны, выносливы, ремонтопригодны и экономичны.

Теперь их начали применять в ходе специальной военной операции.

Надо сказать, что у «Патруля» появилась еще одна очень важная модификация. Это санитарная версия, оснащенная современным медицинским оборудованием. То есть, такой «Патруль» может не только безопасно вывезти раненных бойцов с поля боя, но и оказать им медпомощь на месте и во время транспортировки.

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Характеристики бронемобиля впечатляют. Он построен на шасси КамАЗ-43502 и имеет очень серьезную броню, поэтому масса достигает 11 750 кг.

При этом в салоне помещаются 9-10 военнослужащих в полной экипировке и с вооружением. Что касается грузоподъемности, то она составляет полторы тонны.

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Упомянутая броня защищает людей, едущих в «Патруле», от различных средств поражения, включая мины и фугасы.

Под капотом стоит простой и надежный дизельный двигатель без всяких турбин. Его мощность составляет 260 л.с., что позволяет развивать скорость до 100 км/ч. Запас же хода при полных баках может составлять до 1000 км.

Фото: «Оборонка»

Источник: «Российская газета»

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За РулемКирилл Панов
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