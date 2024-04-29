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Названы лучшие кроссоверы за 2 миллиона рублей на вторичном рынке

Автодом составил список предпочтительных кроссоверов по цене до 2 млн рублей

Рынок подержанных автомобилей в России сейчас не самый простой, но при грамотном подходе можно найти отличные варианты. Эксперты Автодома проанализировали рынок и назвали лучшие кроссоверы, которые можно купить за 2 миллиона рублей.

В этой категории лидируют корейские и японские автомобили, зарекомендовавшие себя как надежные, практичные и доступные.

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Отлично зарекомендовали себя на российских дорогах Hyundai Creta, Hyundai ix35, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Mitsubishi ASX и Mitsubishi Outlander.

Стоит обратить внимание и на менее ликвидные, такие как Subaru Forester и Ford Kuga.

При выборе кроссовера в этом бюджете эксперты рекомендуют отдавать предпочтение максимально свежим экземплярам. Чем меньше возраст и пробег, тем лучше будет состояние автомобиля. Тщательно проверять историю и техническое состояние автомобиля. Не поленитесь сделать диагностику в проверенном сервисе. Не торопиться с покупкой. Рынок подержанных автомобилей сейчас обширный, и у вас есть возможность найти самый лучший вариант.

По словам автоподборщиков, найти «живой» кроссовер за 2 миллиона рублей непросто. Сергей Ломонов отмечает, что на поиски подходящего варианта может уйти месяц, а то и больше.

Другой автоподборщик считает, что по-настоящему хорошие машины люди сейчас не продают, так как не могут найти им достойную замену.

Тем не менее, при грамотном подходе и толике везения, вы сможете найти отличный кроссовер, который прослужит вам верой и правдой долгие годы.

Источник: Газета.Ru

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